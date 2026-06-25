Rusia redirecționează sistemele de apărare aeriană către Moscova și Podul de la Kerci, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene

Campania de atacuri cu rază lungă de acțiune a Ucrainei a obligat Rusia să-și redistribuie sistemele de apărare aeriană pentru a proteja Moscova și Podul de la Kerci, slăbind astfel acoperirea în alte regiuni rusești și în teritoriile ocupate, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 24 iunie, citând serviciul de informații militare (HUR), scrie Kyiv Independent.

„Practic, acestea sunt cele două zone pe care rușii au primit ordin să le apere, în detrimentul altor sectoare ale teritoriului lor și a teritoriilor temporar ocupate ale Ucrainei”, a declarat Zelenski după o întâlnire cu șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Oleh Ivașcenko.

Declarația a venit după ce Ucraina a lansat două atacuri asupra Moscovei în decurs de o săptămână, avariind o rafinărie locală de petrol, și a intensificat atacurile asupra Crimeei ocupate, ca parte a planului său de „blocaj logistic”.

Podul, cunoscut și sub numele de Podul Crimeei, a suferit anterior daune grave în urma atacurilor ucrainene din octombrie 2022 și iulie 2023.

În ciuda acestor lovituri, Rusia s-a străduit să mențină podul în stare de funcționare, datorită importanței sale strategice și simbolice. Cu toate acestea, podul, vital pentru aprovizionarea cu provizii și combustibil a forțelor ruse, a fost afectat în repetate rânduri de recentele lovituri ucrainene.

Zelenski a adăugat că recentele atacuri ucrainene au distrus, de asemenea, de muniție dintr-un arsenal al Flotei Baltice ruse, situat lângă Sankt Petersburg, și au lovit instalații ale industriei de apărare care produc echipamente radioelectronice și alte componente militare.

Zelenski nu a precizat la ce instalații se referea sau când au avut loc atacurile.

Președintele a mai spus că oficialii ucraineni au analizat, de asemenea, informații privind producția de rachete a Rusiei și capacitățile sale în domeniul aviației strategice.

„Pregătim noi măsuri, pe deplin justificate, ca răspuns la prelungirea războiului de către Rusia și la atacurile sale împotriva Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Moscova și-a adaptat campania de atacuri împotriva orașelor ucrainene, concentrând din ce în ce mai mult rachete balistice multiple asupra unor ținte specifice, în efortul de a copleși apărarea aeriană. Astfel de atacuri reprezintă o provocare deosebită pentru Ucraina, în contextul lipsei de interceptori antirachetă balistică.

Atacurile au loc pe fondul unei presiuni crescânde asupra nivelului de popularitate al președintelui rus Vladimir Putin, pe măsură ce atacurile ucrainene asupra Rusiei se intensifică.

Putin a început, de asemenea, să comenteze mai deschis cu privire la aceste atacuri. În urma celui mai mare atac ucrainean cu drone asupra Moscovei, din 18 iunie, Putin a acuzat Kievul că vizează infrastructura civilă în încercarea de a perturba aprovizionarea cu energie și sezonul turistic.

Editor : M.C