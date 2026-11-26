Kremlinul a respins joi armistiţiul de iarnă, atât în ce priveşte atacurile asupra infrastructurilor energice, cât şi cele care ţintesc exporturile de cereale prin Marea Neagră, cerut în ziua precedentă de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicitare descrisă de preşedinţia rusă drept un ultimatum.

„Rusia nu are nicio obligaţie. Rusia trebuie să-şi apere interesele naţionale”, a declarat la televiziunea publică rusă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Pe de altă parte, a continuat el, „este evident că, cu ultimatumuri precum acesta, este foarte dificil să aspiri la un rol de mediator sau de participant la negocierile de soluţionare” a conflictului din Ucraina.

„Aceasta, cu siguranţă, demonstrează încă o dată cât de bine întemeiate sunt rezervele noastre cu privire la voinţa europenilor de a adopta o poziţie constructivă şi de a contribui în vreun fel la procesul de pace”, a adăugat purtătorul de cuvânt prezidenţial rus, referindu-se la insistenţa aliaţilor europeni ai Ucrainei de a participa la negocierile ruso-ucrainene, mediate până în prezent numai de SUA, întrucât Rusia i-a exclus de la masa tratativelor, considerându-i parte a conflictului în virtutea ajutorului militar şi financiar oferit de europeni Kievului.

Mai mult, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a criticat faptul că Uniunea Europeană nu a dat până în prezent niciun răspuns invitaţiei transmise de preşedintele rus Vladimir Putin de a-şi trimite emisarii la Moscova pentru a-şi explica poziţia cu privire la conflictul ucrainean şi la o viitoare arhitectură de securitate în Europa.

„Nu au lămurit nimic”

Europenii „fac comentarii, dar deocamdată nu au lămurit nimic”, a remarcat Peskov, al cărui coleg, consilierul prezidenţial de politică externă Iuri Uşakov, a declarat săptămâna aceasta că invitaţia pentru discuţii la Moscova cu susţinătorii europeni ai Ucrainei este încă valabilă şi a recunoscut existenţa unor contacte cu Bruxelles-ul.

Liderii europeni nu au respins public această invitaţie, dar insistă mai întâi asupra unui armistiţiu în conflictul din Ucraina, aceasta fiind şi cererea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Dar Rusia a respins mereu ideea unui armistiţiu ca o condiţie prealabilă negocierilor, iar Putin a declarat săptămâna aceasta că, în urma atacului ucrainean asupra podului Crimeei, o asemenea idee este acum exclusă.

Într-o dezbatere de miercuri în Parlamentul European, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Rusiei să accepte pe durata acestei ierni un armistiţiu privind infrastructura energetică şi exporturile de alimente prin Marea Neagră, „pentru a demonstra că este serioasă în ceea ce priveşte negocierile de pace”.

Editor : C.S.