Rusia respinge propunerea Franței privind implicarea Europei în negocierile de pace cu Ucraina (Financial Times)

Dmitri Peskov
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Foto: Profimedia
Orientul Mijlociu a reorientat atenția politică departe de Ucraina Liderii UE sunt sceptici SUA au încercat să joace rolul unui interlocutor neutru în cadrul negocierilor Consilieri francezi au vizitat Moscova

Rusia a respins încercările aliaților europeni de a-și asuma un rol mai important în negocierile de pace din Ucraina, a relatat Financial Times, citând diplomați europeni implicați în discuții. Eforturile europene de a obține un loc la masa negocierilor au fost respinse după ce oficialii francezi s-au întâlnit cu consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov la Moscova luna trecută.

Procesul de pace din Ucraina, condus de SUA, se stinge treptat deoarece Donald Trump își pierde interesul pentru negocieri, iar războiul său împotriva Iranului reduce presiunea asupra Rusiei, afirmă oficiali citați de Financial Times. Conflictul din Orientul Mijlociu a distras atenția Washingtonului de la un acord de pace, potrivit a patru diplomați ai UE implicați în negocierile cu Ucraina. În același timp, au spus diplomații, acest lucru avantajează Rusia prin creșterea prețurilor la petrol, suspendarea sancțiunilor americane și epuizarea rapidă a muniției americane de care Kievul avea nevoie.

Negocierile dintre oficialii ucraineni și ruși, mediate de SUA, se aflau „într-adevăr în zona de pericol”, a declarat un înalt oficial european.

„A apărut într-adevăr o pauză în discuții. Americanii au alte priorități, iar acest lucru este de înțeles”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Orientul Mijlociu a reorientat atenția politică departe de Ucraina

Ultimele negocieri de pace trilaterale au avut loc la Geneva în perioada 17-18 februarie. O altă rundă, care urma să aibă loc pe 5 martie la Abu Dhabi, a fost amânată din cauza atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, iar o nouă dată și un nou loc de desfășurare nu au fost încă anunțate.

„Orientul Mijlociu a reorientat puternic atenția politică” departe de Ucraina, a spus unul dintre diplomații UE. „Pentru noi și pentru Ucraina, este un dezastru.”

Țările UE au fost informate că livrările de arme din partea SUA, în special cele destinate apărării aeriene, vor fi întârziate, deoarece Washingtonul acordă prioritate clienților din Orientul Mijlociu, au spus diplomații, ceea ce are consecințe majore pentru Kiev.

„Este cu siguranță o problemă, deoarece există o competiție pentru aceleași resurse, atât în Orientul Mijlociu, cât și în Ucraina”, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației UE, pentru FT. „Este clar că atenția Americii se îndreaptă în acest moment către Orientul Mijlociu.”

Liderii UE sunt sceptici

Liderii UE sunt sceptici cu privire la succesul negocierilor de pace fără exercitarea unei presiuni suplimentare asupra Moscovei. Totuși, ei consideră acest proces o modalitate de a menține implicarea SUA în Ucraina.

Liderii UE au încercat să mențină Ucraina în centrul atenției de când a început, în urmă cu două săptămâni, atacul american-israelian asupra Iranului. Președintele francez Emmanuel Macron l-a primit pe președintele Ucrainei Volodimir Zelenski la Paris vineri, pentru a contracara ceea ce un oficial de la Palatul Élysée a descris drept „efectul de eclipsă” al războiului din Iran.

Cancelarul german Friedrich Merz a vizitat Casa Albă la trei zile după ce SUA și Israelul au început atacul asupra Iranului. Merz a venit cu hărți și grafice pentru a pleda în favoarea unei presiuni sporite asupra Moscovei.

Însă Trump nu a fost dispus să discute în detaliu și rămâne convins că Rusia este puternică, iar Ucraina este slabă, spun persoane familiarizate cu discuția. De asemenea, nu a existat niciun semn al disponibilității SUA de a intensifica presiunea asupra lui Putin.

În ultima săptămână, oficialii americani le-au spus omologilor europeni că nu vor mai fi sancțiuni suplimentare asupra industriei petroliere ruse, au declarat doi dintre diplomații UE.

„Administrația a evitat în mod constant să exercite presiuni asupra Moscovei și s-a concentrat, în schimb, pe oferirea de stimulente Kremlinului”, a declarat Andrew Weiss, vicepreședinte pentru studii la Carnegie Endowment for International Peace.

„Trump și echipa sa s-au bazat în mare măsură pe improvizație în negocierile lor cu Kremlinul.”

SUA au încercat să joace rolul unui interlocutor neutru în cadrul negocierilor

Sub administrația Trump, Statele Unite au încercat să joace rolul unui interlocutor neutru în cadrul negocierilor. Oficialii americani erau dornici să medieze încetarea conflictului, dar s-au arătat în mare măsură indiferenți față de condițiile în care războiul urma să se încheie, au declarat persoane familiarizate cu negocierile.

Un oficial al Casei Albe a declarat că Trump rămâne „optimist” că negocierile vor duce la încetarea războiului și că negociatorii americani au înregistrat „progrese enorme” în ultimele luni.

„Nu cred că rușii vor să reia negocierile în curând”, a spus una dintre persoanele implicate în discuțiile din culise. „Pentru că nu mai este nimic de discutat.”

Consilieri francezi au vizitat Moscova

Până în prezent, Rusia a rezistat rugăminților țărilor europene de a-și asuma un rol mai important în cadrul negocierilor — cel mai recent exemplu fiind luna trecută, când consilierul francez pentru securitate națională, Emmanuel Bonne, și consilierul Bertrand Buchwalter au vizitat Moscova pentru discuții cu Iuri Ușakov, principalul responsabil de politica externă al lui Putin.

Potrivit unor persoane familiarizate cu subiectul, oficialii francezi au pledat pentru ca Moscova să accepte ca aliații europeni ai Kievului să aibă un loc la masa negocierilor. „Răspunsul rus din partea lui Ușakov a fost, practic: «Ne pare rău, de fapt, nu, du-te dracului»”, a declarat un diplomat european de rang înalt.

Peskov a declarat pentru FT: „Europenii nu vor să ajute procesul de pace. Când a venit reprezentantul Franței, nu a adus niciun semnal pozitiv. Așa că, într-adevăr, nu era nimic pozitiv de auzit pentru el.”

„Din păcate, europenii își concentrează toate eforturile pe convingerea ucrainienilor să continue războiul”, a spus el. „Suntem convinși că europenii fac o greșeală din perspectiva propriului lor viitor.”

Rusia era încrezătoare că va câștiga războiul, a spus Peskov. „Dinamica de pe front este pozitivă pentru noi. Avansăm și ne apropiem de atingerea obiectivelor noastre, dar, așa cum a spus președintele Putin, suntem deschiși la o soluționare diplomatică.”

Din perspectiva Ucrainei, Rusia „nu era serioasă” în privința încheierii războiului, având în vedere insistența sa asupra unor cereri pe care Kievul nu le putea accepta, a spus un înalt oficial ucrainean. Oficialul a minimizat îngrijorările că accentul pus de Washington pe Iran ar putea deraia negocierile cu Rusia, spunând că Kievul va „aștepta și va vedea” cum evoluează situația.

„Nimic nu s-a schimbat” în negocierile cu Rusia, a declarat Oleksandr Merejko, deputat din partidul lui Zelenski. „Obstacolele sunt în continuare aceleași, Putin nu are niciun interes în obținerea unui rezultat, el este interesat de negocieri doar pentru că acestea îi permit să evite sancțiunile impuse de Trump.”

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
4
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Donald Trump
5
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile...
Te-ar putea interesa și:
mae inquam octav ganea
MAE: România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu. Sistemul antirachetă din țară are caracter strict defensiv
Iran US Israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Israelul afirmă că are planuri pentru cel puțin încă trei săptămâni de război cu Iranul
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la finalul anului
„Mai rău decât în 2022”. Cum riscă războiul din Orientul Mijlociu să ducă lumea către o criză alimentară fără precedent
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va răspunde politic și legal. Reacția MAE român
trupe militare cu arme in mână
Țara care nu va mai permite recrutarea cetățenilor săi pentru a lupta alături de Rusia, în războiul din Ucraina
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Război deschis în Coaliție înaintea votării bugetului. USR și PNL...
sigla psd
Cum vrea PSD să modifice bugetul: bani pentru vulnerabili și...
calin georgescu la tribunal
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Peiu: AUR ar putea susține unele amendamente PSD la buget, dacă vor...
Ultimele știri
Procurorii din CSM continuă să fie indeciși în cazurile lui Florența și Voineag. Aviz favorabil pentru procurorul propus la șefia DNA
Bărbat mort într-un incendiu de vegetație în Bihor. Peste 120 de hectare au fost cuprinse de flăcări în weekend
Nicușor Dan: Proiectul Neptun Deep avansează conform graficului. Primele gaze din Marea Neagră ar urma să fie livrate în 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
Fanatik.ro
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
„El e jucătorul care-ți câștigă meciul sau îți strică toată echipa”. Notele lui Dragomir după FCSB –...
Adevărul
Exod inversat. Statistica surprinzătoare a românilor care revin definitiv în țară
Playtech
Opriți-vă, frate, cu titlurile gen „Românca… a câștigat Premiul Oscar”
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Era visul lui să trăiască mai mult cu o zi decât Ceaușescu”. ”A apucat?” / ”De unde, mă...
Pro FM
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre provocările prin care au trecut când au fost blocați în Thailanda: „E...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
„Sunt crocodili absolut peste tot”. Avertismentul autorităților după inundațiile din Australia
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...