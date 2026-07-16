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Rusia respinge propunerea Turciei: „Nu există nicio perspectivă imediată pentru negocieri de pace”

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Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images
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Kremlinul a estimat joi că nu există nicio perspectivă imediată de reluare a discuţiilor de pace cu Ucraina, deşi a susţinut că Rusia rămâne deschisă ideii negocierilor, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia apreciază disponibilitatea Turciei de a contribui la eforturile de pace, dar deocamdată nu se întrevăd noi negocieri.

„Suntem deplin conştienţi de disponibilitatea prietenilor noştri turci de a continua să faciliteze o abordare către o soluţionare paşnică a situaţiei din jurul Ucrainei”, a declarat Peskov presei, potrivit Agerpres.

„Suntem recunoscători părţii turce pentru acest lucru. Totuşi, în acest moment nu există perspective imediate de reluare a procesului de negociere, nu observăm niciun semn de acest fel. Cu toate acestea, partea rusă rămâne cu siguranţă deschisă pentru a urma această cale”, a indicat purtătorul de cuvânt prezidenţial rus.

După aproape 4 ani şi jumătate de război, linia frontului rămâne în mare parte statică, în timp ce Rusia şi Ucraina îşi atacă reciproc infrastructurile esenţiale şi nave pe mare.

Trei runde scurte de negocieri au avut loc la Istanbul în 2025, apoi încă două la începutul acestui an la Abu Dhabi şi una la Geneva, cu medierea SUA.

Însă, cum atenţia Washingtonului s-a concentrat între timp pe războiul cu Iranul, negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina s-au întrerupt în februarie.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin a mai declarat joi presei că Kremlinul monitorizează remanierea majoră a guvernului de la Kiev decisă de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar numirea unui nou prim-ministru şi ministru al apărării nu vor face nicio diferenţă dacă Kievul nu este dispus să ia decizii „responsabile” care să ducă la o soluţionare a conflictului.

„Important este ca în interiorul regimului de la Kiev să existe cineva care să-şi asume responsabilitatea şi să ia o decizie responsabilă care să permită o soluţionare paşnică sau încetarea operaţiunii militare speciale”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„La Kiev, ei ştiu foarte bine ce decizii trebuie luate. Important pentru noi este ca acolo să apară astfel de persoane”, a mai comentat el, făcând aluzie la cererea lui Putin ca armata ucraineană să se retragă din întreaga regiune a Donbasului, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Doneţk aflat în continuare sub controlul armatei ucrainene şi ce ar mai fi rămas sub control ucrainean în provincia Lugansk, a cărei ocupare completă a fost între timp revendicată de Rusia.

Zelenski cere de mult timp un armistiţiu, respins însă de Putin, care insistă că doreşte un acord de pace permanent, nu o încetare a focului care să permită Ucrainei să-şi refacă forţele. Se pare că Putin nici nu se grăbeşte să reia negocierile, întrucât probabil încă speră că în cele din urmă va ocupa pe cale militară întregul Donbas.

Editor : C.L.B.

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