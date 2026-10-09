Rusia ripostează după mandatul de arestare pentru Putin: cere extrădarea a nouă oficiali ai Curții Penale Internaționale

Procuratura Generală a Rusiei a trimis joi Olandei şi altor state cereri de extrădare a nouă înalţi oficiali ai Curţii Penale Internaţionale, condamnaţi în contumacie de justiţia rusă în decembrie anul trecut, transmite Kyodo.

CPI a emis în 2023 mandate de arestare pentru mai mulţi cetăţeni ruşi, printre care şi preşedintele Vladimir Putin, acuzat de deportarea ilegală a unor copii din teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina.

Printre cei vizaţi de solicitarea de extrădare în Rusia se numără şi preşedinta CPI, japoneza Tomoko Akane, ceea ce a determinat guvernul de la Tokyo să protesteze vineri împotriva cererii „nejustificate şi inacceptabile” din partea Moscovei.

Secretarul adjunct al executivului nipon, Masanao Ozaki, a afirmat într-o conferinţă de presă că Japonia va răspunde „corespunzător, inclusiv prin noi demersuri diplomatice faţă de Rusia” şi „va menţine comunicarea cu CPI şi cu alte state” membre ale acesteia.

Cu ocazia Adunării Generale din septembrie a ONU, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că ea şi Trump au făcut un „schimb de opinii sincere” privind CPI.

Presiuni din partea SUA

Instanţa de la Haga este supusă şi presiunilor din partea Statelor Unite, cu care Japonia este aliată. Guvernul de la Washington, condus de preşedintele Donald Trump, a anunţat în august sancţiuni împotriva unor membri ai CPI, inclusiv Akane.

Un comunicat de presă al secretarului de stat american Marco Rubio, publicat la momentul respectiv pe site-ul Departamentului de Stat al SUA, arată că „administraţia Trump a fost clară: Curtea Penală Internaţională (CPI) este o instanţă supranaţională coruptă şi politizată fatal, care a abuzat cu rea-credinţă de autoritatea sa şi şi-a depăşit mandatul. (...) CPI a încercat de mai multe ori să îşi aroge autoritatea asupra unor cetăţeni ai Statelor Unite şi ai altor ţări care nu au consimţit jurisdicţia sa şi nu au ratificat Statutul de la Roma”.

Rubio a condamnat încă din decembrie anul trecut „eforturile CPI de a ancheta, aresta, reţine sau inculpa cetăţeni israelieni, fără consimţământul Israelului”, aliat al Statelor Unite.

În noiembrie 2024, CPI a emis un mandat de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, acuzat de crime de război.

Editor : Sebastian Eduard