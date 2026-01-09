Live TV

Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în largul Africii de Sud

Data publicării:
Manevre navale Brics Plus
Foto: Profimedia
Manevrele navale în largul Africii de Sud reunesc nave de război rusești, chineze și iraniene sub steagul BRICS+, într-un moment de tensiune crescândă cu Washingtonul și de extindere a cooperării blocului.

O navă de război rusă a sosit vineri în largul principalei baze navale din Africa de Sud pentru a se alătura navelor chineze și iraniene în cadrul unor exerciții militare multinaționale, o desfășurare care riscă să tensioneze și mai mult relațiile Pretoriei cu Statele Unite.

Potrivit AFP, nava a acostat în False Bay, lângă Simon's Town, înainte de începerea exercițiilor militare „Will for Peace 2026”, care durează o săptămână și reunesc forțele navale ale unui grup extins de economii emergente, denumit adesea BRICS Plus.

Mișcările navale rusești către sudul Africii fuseseră deja urmărite cu câteva zile înainte de 5 ianuarie, potrivit monitorizării maritime și de apărare din surse deschise. Se pare că Moscova a trimis corveta din clasa Steregushchîi „Stoikîi”, care transporta un elicopter de luptă antisubmarin Ka-27PL, împreună cu petrolierul din clasa Altai „Ielnia” ca navă de escortă și logistică.

La începutul săptămânii, un distrugător și o navă de reaprovizionare chineze, împreună cu o navă de bază avansată iraniană, au intrat în apele sud-africane pentru a participa la exerciții.

Prezența navelor rusești, chineze și iraniene evidențiază cooperarea militară crescândă între țările care sunt adesea în conflict cu SUA.

China este națiunea lider în exercițiul Will for Peace 2026, care implică forțele navale din grupul BRICS format din 11 țări – inițial Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud – și membri extinsi, inclusiv Iran, Egipt, Etiopia, Indonezia și Emiratele Arabe Unite (EAU).

„Acesta este încă un exemplu al faptului că Rusia vizează în mod deliberat obiective civile, transportul maritim internațional și logistica alimentară”, a declarat Kuleba într-o declarație pe Telegram.

Marina sud-africană a declarat că va confirma detaliile privind navele participante mai târziu vineri, iar ministrul adjunct al apărării, Bantu Holomisa, a declarat pentru Newzroom Afrika că se așteaptă ca și EAU să trimită nave. Alte țări BRICS, precum Indonezia, Etiopia și Brazilia, vor trimite observatori.

Obiectivul este cooperarea, dar situația este tensionată

Forțele de apărare sud-africane au declarat că exercițiile vor permite marilor participante „să facă schimb de bune practici și să îmbunătățească capacitățile operaționale comune, ceea ce contribuie la siguranța rutelor maritime și la stabilitatea maritimă regională în ansamblu”.

Deși tema oficială pune accentul pe siguranța maritimă și cooperare, exercițiul are loc pe fondul tensiunilor globale crescute. Statele Unite au confiscat un petrolier sub pavilion rus în Atlanticul de Nord și se confruntă cu Teheranul în legătură cu alte probleme regionale, mișcări care au subliniat fricțiunile dintre Washington și mai mulți participanți la exerciții.

Reacții diplomatice și dezbateri interne

Desfășurarea are loc într-un moment în care relațiile Africii de Sud cu SUA sunt tensionate, în parte din cauza afirmației incorecte a lui Trump că Johannesburg comite genocid împotriva populației sale albe.

În Africa de Sud, exercițiile au stârnit critici. Alianța Democratică, un important partid de opoziție, a cerut o mai mare transparență în ceea ce privește exercițiile, inclusiv detalii despre costuri, structuri de comandă și implicații diplomatice, argumentând că găzduirea forțelor navale din Rusia și Iran – ambele supuse mai multor regimuri de sancțiuni – ar putea compromite neutralitatea și poziția globală a țării.

„Denumirea acestor exerciții de „cooperare BRICS” este o manevră politică menită să atenueze ceea ce se întâmplă în realitate: guvernul alege să stabilească relații militare mai strânse cu state rebele și sancționate, precum Rusia și Iranul”, a declarat Alianța Democratică.

Prima cooperare maritimă BRICS+ de acest gen

Evenimentul „Will for Peace 2026” marchează una dintre primele cooperări navale majore în cadrul unui cadru BRICS extins, reunind membri tradiționali ai blocului și parteneri mai noi în marea liberă.

Manevrele, programate inițial pentru noiembrie 2025, au fost amânate din cauza unei suprapuneri cu summitul Grupului celor 20 de la Johannesburg.

 

