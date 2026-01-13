Live TV

Rusia sare în ajutorul Iranului și avertizează asupra unor consecințe dezastruoase: „Ameninţările SUA sunt inadmisibile”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Rusia a condamnat, marţi, atât ameninţările cu un posibil atac militar al SUA asupra Iranului, cât şi o posibilă creştere a tarifelor de către Washington la adresa partenerilor comerciali ai Republicii Islamice, potrivit EFE, citată de Agerpres. 

„Ameninţările cu noi atacuri militare împotriva teritoriului Republicii Islamice agitate de Washington sunt categoric inadmisibile”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, într-un comunicat publicat pe site-ul ministerului.

Zaharova avertizat asupra „consecinţelor dezastruoase” pentru Orientul Mijlociu şi securitatea internaţională în cazul în care o putere - fără să menţioneze în mod expres SUA - ar profita de „tulburările instigate din exterior” ca pretext pentru a repeta atacul comis în iunie 2025 de Israel şi SUA.

„Condamnăm cu fermitate încercările de a şantaja partenerii străini ai Iranului cu creşterea tarifelor”, a adăugat ea.

Moscova consideră că „forţe externe” încearcă să aplice metodele „revoluţiilor colorate” (populare) pentru „destabilizarea şi distrugerea statului iranian”.

„Respingem cu hotărâre ingerinţa incendiară din exterior în procesele politice interne din Iran”, susţine purtătoarea de cuvânt a MAE rus, adăugând că autorităţile islamice s-au arătat dispuse să poarte un „dialog constructiv” pentru a depăşi consecinţele negative ale politicii ostile a Occidentului.

Zaharova mai susţine că protestele din Iran au scăzut în intensitate în ultimele zile, ceea ce, în opinia sa, sugerează o „stabilizare graduală a situaţiei”, pe lângă sprijinul arătat de mii de iranieni regimului ayatollahilor.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi suspendarea dialogului cu autorităţile iraniene până când acestea „vor înceta asasinatele” în cadrul protestelor care zguduie ţara, asigurându-i pe manifestanţi că „ajutorul este pe drum”.

„Patrioţi iranieni, continuaţi să protestaţi! Preluaţi controlul asupra instituţiilor voastre! Reţineţi numele asasinilor şi ale celor responsabili de abuzuri. Vor plăti un preţ mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când vor înceta uciderile fără sens ale protestatarilor”, a declarat Trump pe reţeaua sa socială Truth Social.

Trump a avertizat luni că orice ţară care face afaceri cu Iranul va fi pedepsită cu un tarif de 25%. „Acest ordin este imediat şi definitiv”, a declarat el pe contul său oficial.

Secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Serghei Şoigu, a condamnat luni, în cursul unei convorbiri telefonice avute cu secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională iranian, Ali Larijani, orice amestec străin în afacerile Iranului.

Preşedintele rus Vladimir Putin, care a reapărut luni la Kremlin după o absenţă de aproape două săptămâni pe fondul sărbătorilor de Crăciun, s-a abţinut până acum să comenteze situaţia din Iran, o ţară pe care nu a ajutat-o nici când a fost bombardată în iunie de Israel şi ulterior de SUA.

