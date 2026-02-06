„Rusia se comportă iraţional la frontiera” cu Estonia. Decizia luată de guvernul de la Tallinn

Estonia va restricţiona operaţiunile la două dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Rusia vecină din motive de securitate, a anunţat joi guvernul de la Riga, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Stat membru al UE şi NATO, Estonia a decis să suspende operaţiunile în cursul nopţii la punctele de trecere a frontierei Luhamaa şi Koidula timp de trei luni, începând cu 24 februarie. Punctele de trecere vor rămâne deschise în timpul zilei timp de 12 ore.

Acelaşi aranjament este deja în vigoare la al treilea punct de trecere a frontierei Estoniei cu Rusia, la Narva, care este închis noaptea de la 1 mai 2024.

„Deoarece Rusia se comportă uneori iraţional la frontieră, trebuie să eliberăm resurse pentru a monitoriza frontiera mai eficient”, a declarat prim-ministrul Kristen Michal într-un comunicat guvernamental, fără a oferi detalii suplimentare.

Ministrul de Interne, Igor Taro, a declarat că modul în care se comportă oficialii ruşi de graniţă necesită resurse constante şi o atenţie sporită din partea poliţiei şi a agenţilor de frontieră. Închiderea punctelor de trecere peste noapte ar permite ca personalul să fie desfăşurat acolo unde este cea mai urgentă nevoie de el, a afirmat ministrul.

Taro a descris măsura ca fiind un „pas logic”, menţionând că volumul de muncă la punctele de trecere a frontierei dintre Estonia şi Rusia s-a redus semnificativ. Conform cifrelor guvernamentale, traficul la frontieră a scăzut brusc în ultimii ani şi nu se aşteaptă să revină la nivelurile anterioare.

În 2025, aproximativ 1,08 milioane de persoane au trecut graniţa dintre Estonia şi Rusia, de aproape cinci ori mai puţine decât cele 5,3 milioane de treceri înregistrate în 2018. Cel mai mare volum de treceri a fost raportat la Narva.

Editor : C.L.B.