Rusia se confruntă cu un deficit bugetar „fără precedent”, în ciuda creșterii prețurilor petrolului

Moscova. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Prețuri instabile ale petrolului

Deficitul bugetar al Rusiei din primul trimestru al anului 2026 a depășit deja ținta stabilită pentru întregul an, un deficit care ar putea fi dificil de acoperit chiar și cu veniturile suplimentare generate de prețurile ridicate ale petrolului, potrivit unui nou raport citat de TVPWorld.

Deficitul bugetar al Rusiei pentru primul trimestru al anului 2026 a ajuns la 4,6 trilioane de ruble (50 de miliarde de euro), cu 20% mai mare decât deficitul planificat pentru întregul an, de 3,8 trilioane de ruble (41 de miliarde de euro), potrivit datelor Ministerului Finanțelor publicate miercuri și analizate de agenția independentă de investigații rusă Agents.media.

Cheltuielile Rusiei pentru primul trimestru al anului 2026 au ajuns la 140 miliarde de euro, în creștere cu 17% față de anul trecut.

În aceeași perioadă, veniturile au scăzut la 90,5 miliarde de euro, o scădere de 8,2%. Veniturile din alte surse decât petrolul și gazul au crescut însă cu peste 7%, ajungând 75 miliarde de euro.

Cea mai mare scădere a venit din veniturile din petrol și gaze, care au scăzut cu 45% față de anul trecut, ajungând la 15 miliarde de euro.

Această scădere a fost probabil determinată de prețurile mai mici la petrol și gaze din primele luni ale anului, când țițeiul rusesc Urals se tranzacționa sub 40 de dolari pe baril, înainte ca campania SUA-Israel împotriva Iranului, lansată la sfârșitul lunii februarie, să împingă prețurile la cele mai înalte niveluri din 2022.

Agents.media susține, totuși, că ceea ce numește deficitul bugetar „fără precedent” al Rusiei va fi dificil de acoperit chiar și cu veniturile suplimentare din gaze și petrol așteptate în aprilie și va duce probabil la reduceri bugetare.

Reuters a raportat joi că veniturile Rusiei din cea mai mare taxă pe petrol se așteaptă să crească în aprilie la aproximativ 7,6 miliarde de euro, față de 3,6 miliarde de euro în martie, o creștere de aproximativ 10% comparativ cu aprilie anul trecut.

Armistițiul de două săptămâni dintre Iran și SUA, anunțat marți, a determinat inițial scăderea prețurilor petrolului cu aproximativ 15%, până la sub 100 de dolari pe baril. Prețurile au crescut însă din nou joi, pe fondul îngrijorărilor cu privire la menținerea armistițiului.

