Rusia și-a schimbat tactica atacurilor asupra Kievului. Dronele lovesc acum zi și noapte. Mărturii din capitala Ucrainei

O vizită la magazin, un drum cu trenul sau o zi de grădiniță pot fi întrerupte în orice moment de sirenele antiaeriene. După ce Rusia și-a schimbat tactica și a început să atace Kievul cu drone și în timpul zilei, locuitorii capitalei ucrainene spun că viața a devenit un șir de alerte, evacuări și incertitudine.

În cea mai mare parte a războiului, atacurile rusești cu drone și rachete asupra capitalei Ucrainei, Kiev, au urmat un anumit tipar: aproape întotdeauna aveau loc noaptea. Avertismentele începeau să apară pe canalele de monitorizare de pe Telegram spre sfârșitul serii. Acestea anunțau deplasarea dronelor dinspre sud, lansarea rachetelor și intrarea în acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană.

În funcție de gravitatea amenințării, civilii ucraineni decideau dacă era mai prudent să rămână în locuințe sau să se refugieze în stațiile de metrou.

Acum însă, Rusia și-a schimbat tactica, folosind drone rapide, propulsate de motoare cu reacție, iar speranța că odată cu venirea zilei viața poate reveni la normal a dispărut, scrie Euronews.

Începând de săptămâna trecută, atacurile au loc atât ziua, cât și noaptea, astfel încât terorii provocate de loviturile nocturne i se adaugă epuizarea produsă de perturbările constante din timpul zilei.

La Kiev, sunetul repetat al sirenelor de raid aerian a devenit parte din viața cotidiană. Alarmele întrerup drumurile spre serviciu, cumpărăturile și cursurile copiilor, pătrund în momente importante ale vieții, de la nunți la înmormântări, și, la fel ca până acum, fac victime. Alertele neîncetate îi epuizează pe locuitori, iar unii dintre ei se întreabă cât timp vor mai putea rămâne în oraș.

Cum arată viața de zi cu zi la Kiev

Sună alarma. Oamenii se uită la telefoane sau ridică privirea spre cer. Câteva clipe mai târziu, în depărtare se aud sunetele deja familiare ale sistemelor de apărare antiaeriană care interceptează dronele. Coloane de fum pot fi văzute adesea ridicându-se la orizont. Fotografiile cu locurile în care s-au produs distrugeri se răspândesc rapid pe canalele de Telegram. După o oră sau două, sirenele răsună din nou.

În centre comerciale, bănci și alte unități, protocoalele de securitate impun evacuarea clienților și angajaților atunci când este declanșată o alertă aeriană. O operațiune la bancă poate fi întreruptă în mijlocul conversației, iar o simplă sesiune de cumpărături se poate transforma într-un ciclu de intrări în magazin, evacuări, reveniri și noi evacuări.

Pentru Volodimir Bovsunovskîi, până și cumpărăturile au devenit un coșmar. El povestește despre o recentă ieșire în familie la un centru comercial pentru a cumpăra haine fiicei sale, care are aproape patru ani.

Se aflau înăuntru de aproximativ 20 de minute când a sunat alarma. Au ieșit în grabă și au văzut fum ridicându-se din apropiere. Nu au mai reușit să cumpere hainele. „S-au schimbat foarte multe în ultimele șapte zile”, a spus el.

La fel ca mulți dintre locuitorii orașului, speră ca atacurile să se rărească. Până acum însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar Ucraina încearcă să găsească o modalitate eficientă de a le contracara.

Călătoriile cu trenul, care în mod normal ar dura câteva ore, s-au prelungit considerabil. În unele cazuri, după ce trenurile s-au oprit pe traseu, pasagerii au fost nevoiți să meargă ore întregi pe jos, prin câmpuri, cu bagajele asupra lor, în timp ce alertele aeriene se succedau. Aceeași incertitudine afectează și deplasările prin oraș.

Atunci când semnalele GPS sunt perturbate pentru a bruia dronele, utilizarea unei aplicații de taxi devine dificilă. O mașină care pe hartă pare să se afle în apropiere poate apărea brusc ca fiind în cealaltă parte a lumii. O cursă pentru care mașina părea să ajungă imediat poate afișa dintr-odată un timp de așteptare de mii de minute.

Ivan Datsiv, angajat în domeniul IT, se afla marți în apartamentul său din cartierul Podil din Kiev când o dronă rusească a străpuns un etaj al clădirii, carbonizând tavanele și pereții și distrugând complet apartamentul vecin. El încearcă să glumească pe seama situației, spunând că oricum intenționa să revopsească pereții.

Alertele au devenit atât de frecvente încât nu mai vede rostul de a merge de fiecare dată la adăpost. În ritmul acesta, spune el, singura alternativă ar fi să locuiască permanent în subsol: „Nici măcar nu ai timp să cobori și să urci înapoi. Este pur și simplu o pierdere de timp să alergi încontinuu încolo și încoace”. Acum vrea să plece din Kiev. „Mă gândesc să locuiesc în alt oraș, undeva unde este liniște și nu există acest pericol”, a spus el.

Din apartamentul distrus de alături se vede un loc de joacă și un teren de baschet unde copiii continuă să se joace. Apoi sirenele pornesc din nou. Câteva minute mai târziu, pe cer poate fi observată dâra albă, în zigzag, lăsată de o dronă interceptată.

Și Bovsunovskîi ia în calcul să părăsească orașul pentru o perioadă, în speranța că familia sa, inclusiv soția sa însărcinată, va avea ocazia să se odihnească.

Grădinița la care merge fiica lui trebuie să-i ducă pe copii la adăpost de fiecare dată când este declanșată o alertă aeriană. Cum alarmele au devenit atât de frecvente, acum tatăl preferă pur și simplu să-și ia fiica acasă la jumătatea zilei. „Nu există nicio stabilitate”, a spus el.

Zelenski îi așteaptă la Kiev pe emisarii lui Trump

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi seară că speră să-i primească la Kiev, în zilele următoare, pe emisarii președintelui american Donald Trump, pentru reluarea eforturilor de a pune capăt războiului.

Demersurile diplomatice pentru încheierea invaziei ruse, care durează de patru ani și jumătate, au stagnat în ultimele luni, pe fondul concentrării atenției Statelor Unite asupra războiului cu Iranul.

„Îi așteptăm aici, la Kiev, pe emisarii președintelui Statelor Unite. Avem confirmarea lor”, a declarat Zelenski în mesajul său de seară. „Vor avea întâlniri la Moscova și la Kiev. Contăm pe o întâlnire în zilele următoare”.

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Emisarii speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și ginerele președintelui, Jared Kushner, au fost implicați în eforturile diplomatice dintre Rusia și Ucraina și au călătorit de mai multe ori la Moscova. Cei doi nu au fost însă niciodată la Kiev.

Zelenski a precizat că au fost stabilite „date provizorii” pentru prima vizită a emisarilor în capitala ucraineană, care în ultima săptămână a fost supusă unor atacuri rusești tot mai intense cu drone și rachete.

Invazia Rusiei în Ucraina a declanșat cel mai grav conflict din Europa de după cel de-Al Doilea Război Mondial, provocând moartea a mii de civili și a sute de mii de militari.

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Editor : M.I.