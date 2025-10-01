Live TV

„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”. Analiza ISW după ce Moscova a amenințat cu Al Treilea Război Mondial

Militari ucraineni lansează o rachetă antitanc Javelin. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Din articol
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat, marți seară, că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din țări NATO, posibil și alte incursiuni cu drone, pentru a da vina pe Ucraina. Mesajul vine după ce autoritățile ruse au acuzat Kievul că vrea să lanseze atacuri în România și Polonia, cu scopul de a declanșa un Al Treilea Război Mondial. 

Marți, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat fără dovezi Ucraina că se pregătește să lanseze un atac sub steag fals, cu forțe speciale și posibil drone, împotriva infrastructurii critice poloneze, pentru a implica Rusia și Belarus.

SVR susține că Ucraina a recrutat membri ai „Legiunii Libertatea Rusiei” care luptă de partea Forțelor Armate ale Ucrainei (recunoscută ca organizație teroristă, a cărei activitate este interzisă pe teritoriul Federației Ruse) și ai „regimentului belarus Kalinovsky”, scrie Izvestia, care citează presa rusă de stat TASS. 

Forţele serviciilor de informaţii militare ucrainene (GUR), împreună cu serviciile speciale poloneze, sunt implicate în pregătirea operațiunii, mai acuză SVR.

În acest context, ISW estimează că Rusia este probabil să creeze condiții astfel încât să poată da vina pe Kiev pentru oricare dintre atacurile pe care Moscova însăși le-ar putea lansa împotriva Poloniei sau a altor state NATO.

În mod similar, pe 26 septembrie, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat Ucraina că se pregătește să lanseze atacuri sub steag fals cu drone împotriva Poloniei și României, pentru a instiga un război cu Rusia.

Mesajul vine în pofida faptului că oficialii polonezi și români au atribuit Rusiei mai multe incursiuni cu drone în spațiul lor aerian național, în luna septembrie.

Amenințare cu Al Treilea Război Mondial

Într-o postare pe Telegram, Zaharova a acuzat Kievul că are în plan o operațiune sub steag fals în Polonia și România, cu scopul de a declanșa un război între Rusia și NATO. 

Ea spune că are informații și despre planul Ucrainei, iar acesta ar include:

  • „Repararea mai multor drone rusești doborâte sau interceptate.
  • Echiparea acestora cu încărcături explozive.
  • Lansarea dronelor, controlate de specialiști ucraineni, sub aparența de „drone rusești”, asupra unor importante huburi de transport NATO din Polonia și România.
  • Derularea simultană a unei campanii de dezinformare în Europa, pentru a învinui Moscova.
  • Provocarea unui conflict armat între Federația Rusă și NATO”, a scris Zaharova, pe Telegram.

„În scopul realizării acestei provocări, pe 16 septembrie, la poligonul Yavoriv din vestul Ucrainei, unde se află Centrul Internațional pentru Pace și Securitate Internațională al Academiei Naționale numită după hatmanul Petro Sahaidachny, au fost deja aduse drone rusești „Geran”. Acestea au fost reparate anterior la Lviv, la fabrica „LORTA”.

După cum scriu jurnaliștii maghiari, motivul acestor acțiuni ale lui Zelenski este simplu: armata ucraineană suferă o înfrângere zdrobitoare. Înfrângerea armatei nu mai are loc la nivel tactic, ci capătă un caracter strategic”, adaugă ea.

Iar un astfel de scenariu va duce la Al Treilea Război Mondial, amenință Zaharova. 

„Dacă toate acestea se confirmă, trebuie să recunoaștem: niciodată în epoca modernă Europa nu a fost atât de aproape de începutul celui de-al Treilea Război Mondial”, a conchis ea.

În luna septembrie, Polonia, România şi Estonia au denunţat încălcări ale spaţiului lor aerian de către aparate de zbor ruseşti.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, peste 20 de drone au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei, iar avioane de vânătoare olandeze au doborât trei dintre ele, o premieră în istoria NATO.

Rusia a negat de fiecare dată responsabilitatea, dar Alianța a avertizat Moscova că „escaladarea” trebuie să se oprească şi a dat asigurări că este gata să se apere prin toate mijloacele.

Constantin Ivanov a mărturisit: de ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali. A fost dus la spitalul "Alexandru Obregia"
