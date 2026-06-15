Rusia și Iranul recrutează adolescenți pe Telegram și Discord, pentru a crea haos (Financial Times)

Rusia și Iranul apelează de mult timp la intermediari pentru a comite acte ostile pe teritoriul european, însă țintirea minorilor reprezintă o nouă turnură în activitatea lor subversivă, scrie Financial Times. Potrivit unei investigații jurnalistice realizate de cotidian, Moscova și Teheranul recrutează minori pentru misiuni de spionaj, propagandă și sabotaj. Această strategie low-cost exploatează izolarea digitală a adolescenților conectați la rețele sociale și platforme de jocuri video.

Fenomenul a căpătat amploare inițial în Ucraina, impulsionat de serviciile de securitate rusești, înainte de a fi preluat de Iran și rețelele sale. În iunie 2025, Financial Times a dezvăluit că sute de tineri ucraineni au fost abordați de servicii rusești prin intermediul Telegram, WhatsApp, Viber și Discord.

Pentru 100 până la 1.000 de dolari (85 până la 850 de euro), acești adolescenți erau incitați să fotografieze ținte militare, să dea foc la vehicule sau să vizeze infrastructura energetică sau birourile de recrutare. Această metodă s-a răspândit de atunci în Regatul Unit, Polonia și Israel, potrivit unor surse intervievate într-un nou articol din cotidianul britanic.

Recrutat pe Telegram

Într-o după-amiază târzie din septembrie anul trecut, un adolescent olandez de 17 ani tocmai își începea temele în casa familiei sale din Rotterdam când s-a auzit o bătaie în ușa de la intrare. Când tatăl său a deschis-o, opt polițiști cu cagule au trecut în viteză pe lângă el și au năvălit la etaj, în dormitorul băiatului. Aceștia veniseră să-l aresteze pe adolescent sub acuzația de a fi prestat servicii în favoarea unei țări străine.

Detaliile care au ieșit la iveală de atunci au șocat atât familia sa, cât și comunitatea de securitate europeană: băiatul este acuzat că a fost recrutat de agenți ruși pe Telegram pentru a spiona organizațiile de aplicare a legii din Haga folosind un dispozitiv „sniffer”, care interceptează rețelele WiFi.

Prin interviuri cu polițiști și oficiali din serviciile de informații din șase țări din Europa și Orientul Mijlociu, Financial Times a stabilit că acest adolescent de 17 ani face parte dintr-un număr tot mai mare de tineri care sunt recrutați online de state ostile pentru spionaj și sabotaj.

Un băiat „naiv”, jucător pasionat, priceput la calculatoare

Băiatul — „un jucător pasionat, priceput la calculatoare”, potrivit unui interviu acordat de tatăl său ziarului De Telegraaf — așteaptă acum procesul. Tatăl său, care și-a descris fiul ca fiind „naiv”, rămâne nedumerit. „Ne creștem copiii pentru a-i pregăti pentru tot felul de pericole din viață: fumatul, țigările electronice, alcoolul și drogurile”, a declarat el pentru ziarul olandez. „Dar nu pentru ceva de genul acesta.”

Această tactică a apărut pentru prima dată în Ucraina, unde adolescenții au fost recrutați online pentru acte de sabotaj, spionaj și răspândirea propagandei. De atunci, Moscova a căutat soldați minori și în vest, în țările precum Polonia, Olanda și Regatul Unit.

Teheranul, zărind o oportunitate de a accelera operațiunile împotriva disidenților iranieni din Europa și de a semăna haos în Israel, s-a grăbit să îi urmeze exemplul. „Statele ostile încearcă cu siguranță să vizeze adolescenții”, spune Dominic Murphy, care a demisionat acum șase săptămâni din funcția de șef al comandamentului antiterorist al Poliției Metropolitane din Londra, care supraveghează investigațiile privind amenințările la adresa securității naționale din Anglia și Țara Galilor.

„Am fost surprins de amploarea provocării, deoarece părea să fi apărut foarte brusc, acum 18 luni. Am fost la fel de surprins de numărul de tineri care erau pregătiți și dispuși să se implice online... și de cât de repede acest lucru s-a transformat în activitate în lumea reală.”

„Trage și uită”

Această schimbare îngrijorează serviciile de securitate europene. Dominic Murphy, fostul șef al unității de antiterorism din Londra, a declarat că a fost impresionat de „numărul de tineri dispuși să se implice cu adevărat online” și de viteza cu care aceste schimburi virtuale s-au transformat în acte din viața reală. În Ucraina, 21% dintre cei arestați în 2025 pentru colaborare cu Rusia erau adolescenți.

Adesea identic, modul de operare începe cu un contact discret pe Telegram, TikTok, Snapchat, Facebook, Discord sau în jocuri video, înainte de a progresa către ”căutări” mărunte, plătite, adesea în criptomonede. În World of Tanks, tinerii ucraineni ar fi fost atrași în "misiuni false" pentru a fotografia sisteme de apărare din apropierea orașului Harkiv.Atât pentru Moscova, cât și pentru Teheran, avantajul este clar.

Acești tineri recruți sunt ușor de abordat, ieftini și ușor de înlocuit. Catherine De Bolle, fosta directoare a Europol, vorbește despre o armă de tipul "trage și uită": dacă operațiunea reușește, cu atât mai bine; dacă adolescentul este arestat sau ucis, "și ce dacă?". Este, spune ea, "adaptarea criminală a societății noastre, în care totul este de unică folosință".

Recrutori mascați

Misiunile cresc uneori în intensitate, de la incendierea unei mașini la țintirea unui vehicul ucrainean, apoi a unor proprietăți legate de diaspora, înainte de a trece la infrastructuri mai sensibile. Recrutorii operează sub acoperire, inventând povești simple, cum ar fi cea a unui "ticălos care datorează cuiva bani", a cărui mașină trebuie incendiată "pentru a fi pedepsit", pentru 500 de euro.

Iranul folosește acum această metodă. În Israel, un băiat de 14 ani a fost pus sub acuzare după ce a filmat obiective militare din Tel Aviv pentru un agent iranian. În Europa, mai mulți minori au fost arestați în urma unor atacuri antisemite revendicate de Hayi, un grup pe care Departamentul de Justiție al SUA îl descrie ca fiind un reprezentant al Iranului.

Părinții, însă, reprezintă principalul unghi mort în această amenințare, potrivit Financial Times, deoarece pentru mulți dintre ei, Discord sau jocurile video rămân pur și simplu spații obișnuite de socializare. Totuși, așa cum subliniază un oficial MI5: „Dacă crezi că copiii tăi sunt pe Discord și doar stau de vorbă cu prietenii lor de școală, sunt șanse mari să te înșeli”.

Editor : M.C