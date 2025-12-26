Live TV

Rusia și Statele Unite reiau dialogul, după analizarea noului plan de pace pentru Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
plan pace ucraina rusia
Foto: Getty Images
Din articol
Discuţii la nivel înalt între Moscova şi Washington Putin: „Mingea este în terenul Kievului” Întâlnire Trump-Zelenski, duminică la Mar-a-Lago

Kremlinul a anunţat, vineri, că Rusia a reluat contactele cu Statele Unite după analizarea planului de pace revizuit în 20 de puncte, modificat de Ucraina şi aliaţii săi europeni.

„La cererea preşedintelui (rus Vladimir) Putin, s-a stabilit un contact între reprezentanţii administraţiilor rusă şi americană”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului său telefonic zilnicm informează EFE preluată de Agerpres.

Discuţii la nivel înalt între Moscova şi Washington

El a specificat că, din partea Rusiei, a participat consilierul de politică internaţională al Kremlinului, Iuri Uşakov, în timp ce reprezentanţii SUA au inclus "mai mulţi interlocutori". Peskov a mai spus că Uşakov a discutat prin telefon cu reprezentanţii americani, dar nu a precizat când anume a avut loc această discuţie. O sursă apropiată discuţiilor a declarat vineri pentru Reuters că la discuţii a participat şi emisarul Kremlinului pentru Ucraina, Kirill Dmitriev.

Peskov a menţionat totodată că Dmitriev „l-a informat pe preşedinte despre rezultatele călătoriei sale în Statele Unite şi despre contactele sale cu americanii”.

El a adăugat că ruşii şi americanii „au convenit să continue dialogul”.

Nici Putin, nici vreun alt oficial rus de rang înalt nu au comentat documentul în 20 de puncte prezentat săptămâna aceasta de liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

De fapt, Peskov a insistat din nou vineri că orice comentarii făcute prin intermediul presei ar putea „avea un impact negativ asupra progresului procesului de negocieri”.

Putin: „Mingea este în terenul Kievului”

Experţii independenţi consideră însă că această poziţie maschează o respingere totală a planului - Moscova avea deja rezerve cu privire la documentul iniţial de 28 de puncte - deoarece omite principalele cerinţe teritoriale ale Rusiei şi reducerea semnificativă a dimensiunii armatei ucrainene, comentează EFE.

Acum o săptămână, la conferinţa sa de presă anuală, Putin a afirmat că nu a respins niciodată planul prezentat de preşedintele american Donald Trump, aşa că „mingea este în terenul Kievului” şi al aliaţilor săi.

În acelaşi timp, el a cerut retragerea Ucrainei din Donbas şi a susţinut că singura modalitate de a preveni viitoare „operaţiuni militare speciale” ruse în Europa, precum cea actuală din Ucraina, este ca interesele de securitate ale Rusiei să fie respectate.

Întâlnire Trump-Zelenski, duminică la Mar-a-Lago

Axios a relatat vineri că Trump urmează să-l primească pe Zelenski duminică la Mar-a-Lago, reşedinţa sa din Florida, după ce şeful statului ucrainean a afirmat tot vineri că „pot fi decise multe înainte de Anul Nou”.

Potrivit preşedintelui ucrainean, cele 20 de puncte ale planului propun un pact de neagresiune între Rusia şi Ucraina, care ar fi supervizat print-un mecanism de monitorizare şi bazat pe o serie de garanţii de securitate, cum ar fi o armată ucraineană de 800.000 de oameni şi acorduri obligatorii prin care SUA şi alţi aliaţi s-ar angaja să ofere o apărare echivalentă cu Articolul 5 al NATO.

În ceea ce priveşte cea mai controversată problemă, concesiile teritoriale cerute de Rusia, Zelenski a recunoscut că în prezent există două opţiuni pe masă. Kievul o preferă pe prima, care ar implica îngheţarea actualei linii a frontului.

A doua opţiune ar implica crearea uneia sau mai multor zone economice în partea din regiunea Doneţk pe care Ucraina o controlează încă, dar pe care Moscova o revendică, lucru care, însă, ar putea fi luat în considerare doar după ce Kievul va primi suficiente garanţii de securitate. 

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
3
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
castelul corvinilor
5
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Relațiile SUA-UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Trump crede că vrea o Europă fără Uniunea Europeană. N-ar trebui s-o vrea, crede POLITICO
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Trump îl va primi pe Zelenski la Mar-a-Lago. Negocierile pentru planul de pace al SUA intră într-o fază decisivă
Vladmir Soloviov, principalul propagandist al lui Putin.
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”
Vladimir Putin
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord de pace cu Ucraina. Cu o condiție
donald trump in biroul oval
Armata SUA a lovit ţinte ISIS în Nigeria, anunță Donald Trump. „Crăciun fericit tuturor, inclusiv teroriştilor morţi”
Recomandările redacţiei
APTOPIX Vance
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței...
Steaguri România și SUA
Ambasada SUA la București: În 2025, Statele Unite ale Americii și...
masini la coada
Cum petrec românii Crăciunul. Sute de oameni stau la coadă în mașini...
sistem rus
„Baba Iaga” aruncă în aer sisteme rusești de rachete. Imagini cu...
Ultimele știri
Nigeria a furnizat informaţii secretizate SUA înaintea atacurilor de Crăciun împotriva grupării Stat Islamic: „Am discutat de două ori”
Piața muncii din Germania stagnează: șansele șomerilor de a-și găsi un loc de muncă au ajuns la un minim istoric
Record mondial în China. Un vehicul Maglev a atins 700 km/h în doar două secunde
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în...
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Când ai voie să speli haine după Crăciun, potrivit tradiției. Ce spun preoții
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Ioan Varga ”a erupt”, după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului: ”Lipsit de creier”. Anunț...
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...