Video&Foto Rusia şi Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Imagini emoționante cu soldații întorși acasă

678340968_4222077031375974_2449743233246571436_n
Foto: Facebook/VolodimirZelenski

Moscova şi Kievul au anunţat, vineri, că au făcut schimb de câte 193 de prizonieri de război de fiecare parte, armata rusă precizând că Emiratele Arabe Unite (EAU) şi SUA au mediat acest nou schimb, potrivit AFP.

„La ora actuală, aceşti soldaţi ruşi se află pe teritoriul Republicii Belarus, unde primesc asistenţa psihologică şi medicală necesară”, a precizat armata rusă într-un comunicat publicat pe aplicaţia de mesagerie Max, citat de Agerpres. 

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat întoarcerea a 193 de combatanţi ucraineni. „Ei au apărat Ucraina pe diverse fronturi. Printre ei se numără unii împotriva cărora Rusia a iniţiat proceduri penale, precum şi răniţi”, a precizat el pe Facebook.

Acesta este al doilea schimb din această lună: pe 11 aprilie, Rusia şi Ucraina au făcut schimb de câte 175 de prizonieri de război de fiecare parte, cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a unei încetări a focului de Paşte.

Schimburile de prizonieri de război şi de corpuri ale militarilor ucişi reprezintă singurul rezultat concret al mai multor runde de discuţii directe între Kiev şi Moscova, organizate începând din 2025 la presiunea Washingtonului.

Negocierile, cu mediere americană, se află în impas de la începutul războiului în Orientul Mijlociu, declanşat la 28 februarie de bombardamentele americano-israeliene asupra Iranului.

Ofensiva rusă la scară largă în Ucraina, lansată în februarie 2022, este conflictul cel mai sângeros în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, soldat deja cu sute de mii de morţi în cele două ţări, potrivit unor estimări, citate de AFP.

INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
ilie bolojan
Peter Magyar
putin si peskov
friedrich merz face declaratii
harry-ukraine-image-8
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
Portavionul USS George H.W. Bush Foto X
Pentagon US Iran
nicusor dan face declaratii
Prim-ministrul Ilie Bolojan
masura-nato
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
