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Video&Foto Rusia şi Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Zelenski: Unii erau captivi de patru ani

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Foto: Facebook/Volodimir Zelenski

Rusia şi Ucraina au procedat vineri la un nou schimb de prizonieri de război, câte 185 de fiecare parte, au anunţat Moscova şi Kievul, potrivit AFP, potrivit Agerpres. 

Ministerul rus al Apărării a indicat, într-un comunicat, că „185 de militari ruşi au fost repatriaţi din teritoriul controlat de regimul de la Kiev” şi că, „la schimb, au fost remişi 185 de prizonieri de război din forţele armate ucrainene”.

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Emiratele Arabe Unite au servit ca mediator în acest schimb, a precizat ministerul rus.

Potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, militarii reveniţi în Ucraina sunt „combatanţi ai forţelor armate, gărzii naţionale, serviciului de grăniceri”. Printre cei reveniţi se află şi un civil.

Unii dintre ei se aflau în prizonierat din 2022, de la începutul războiului, a precizat Zelenski.

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Precedentul schimb de prizonieri a avut loc la 15 mai, cu câte 205 de persoane de fiecare parte.

Schimbul de prizonieri este unul din ultimele sectoare de cooperare între Rusia şi Ucraina, şi singurul rezultat concret al negocierilor dintre cele două ţări.

Editor : C.L.B.

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