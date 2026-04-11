Foto Rusia și Ucraina au făcut un schimb de 350 de prizonieri de război, înainte de armistițiul de Paște

Pe lângă cei 175 de militari ucraineni, au fost eliberați și șapte civili.

Rusia și Ucraina au făcut sâmbătă un nou schimb de prizonieri de război, fiecare parte eliberând câte 175 de persoane, potrivit unui anunț al Ministerului rus al Apărării, citat de AFP. Schimbul a avut loc cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a armistițiului de Paște.

„Pe 11 aprilie, 175 de militari ruși au fost repatriați din teritoriul controlat de Kiev. În schimb, au fost predați 175 de prizonieri de război din forțele armate ucrainene”, a transmis instituția într-un comunicat oficial.

Pe lângă cei 175 de militari ucraineni, au fost eliberați și șapte civili, potrivit publicației Ukrainska Pravda.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că printre persoanele eliberate se află și răniți, majoritatea fiind în captivitate încă din 2022, anul în care a început invazia rusă.

Centrul de coordonare pentru prizonieri a precizat ulterior că cea mai tânără persoană eliberată are 22 de ani, iar cea mai în vârstă 63 de ani. De asemenea, autoritățile ucrainene au anunțat că au reușit să obțină eliberarea a 25 de ofițeri, pe care partea rusă refuzase anterior să-i includă în schimburi.

În paralel cu acest schimb, Ucraina a confirmat că va respecta armistițiul care urmează să intre în vigoare sâmbătă după-amiază, cu ocazia Paștelui ortodox.

Totuși, liderul de la Kiev a avertizat că orice încălcare din partea Rusiei va primi un răspuns imediat.

„Absența atacurilor rusești în aer, pe uscat și pe mare va însemna că nu va exista o reacție nici din partea noastră”, a scris Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe Facebook.

Schimbul de prizonieri este unul dintre puținele semnale de cooperare între cele două părți, în contextul unui conflict care continuă să facă victime și să tensioneze relațiile internaționale.

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
2
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
Donald Trump.
3
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață...
avion f-16 al poloniei
4
Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice
donald trump (1)
5
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
Răzvan Lucescu a luat decizia, imediat după înmormântarea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Răzvan Lucescu a luat decizia, imediat după înmormântarea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nuclear bomb test in ocean
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană
soldat rusia steag rusia
Raport ucrainean: Rusia ar fi pierdut peste 1,3 milioane de militari de la începutul invaziei
Russia Ukraine War
UE trebuie să se extindă pentru a face față amenințării ruse în cazul în care SUA se retrag din NATO, afirmă Volodimir Zelenski
tineri club dans
Tinerii beau mai puţin, cluburile se reinventează: noul model al distracţiei în Londra
photo-collage.png - 2026-03-31T171200.031
Cota de popularitate „reală” a lui Putin, cea mai mică de la începutul războiului. Câți ruși mai cred în el
Recomandările redacţiei
Israel-US Strike Iran: Netanyahu Visits Air Force Command
Israelul își reconfigurează strategia, în urma armistițiului: miză pe...
eugen radulescu la o sedinta
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să...
iran-miting
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Mass-media iraniene anunță că...
femeie frig primavara vreme rece
Vești de la meteorologi: vreme rece de Paște, cu temperaturi sub...
Ultimele știri
Troleibuze cu alcooltest în Capitală: „Vehiculul pornește doar dacă șoferul trece testul”. Pe ce linii au fost deja introduse
Ciprian Ciucu, întâlnire cu patroni din HORECA pe tema teraselor din București: „Venim cu regulamentul cât de curând”
Merită Bolojan porecla „Ilie sărăcie”? Consilierului guvernatorului BNR: „Doamne-fereşte, nu!” Argumentele lui Eugen Rădulescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, cel mai nou cuplu de la Hollywood. Actorul din "Renegatul" a fost însurat...
Cancan
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Fanatik.ro
Mihai Neșu, dezvăluiri cutremurătoare despre suferința prin care a trecut: ”E ușor să spui încrede-te în...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
De ce se sărbătorește de două ori pe an Paștele în familia lui Giovanni Becali: „Ne împărțim!”
Adevărul
Paștele 2026, la extreme: de la coșuri pline în supermarket la „puneți-mi hamsii de 1 leu” în piețe...
Playtech
Contract de donație pentru casă. Cine îl poate ataca şi cât costă actele la notar
Digi FM
Ce este anafura de Paște și cum se ia corect. Câte zile se consumă și ce faci cu cea rămasă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit fiica Andei Călugăreanu pe Gigi Becali, după gestul făcut timp de opt ani de patronul FCSB-ului
Pro FM
Paul McCartney, despre împăcarea cu John Lennon: „A fost una dintre cele mai mari binecuvântări din viața mea”
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
Adevarul
Cum au fost construite minunile ingineriei antice. Dunărea și munții, mutați pentru Podul lui Traian și...
Newsweek
Cine a ieșit la pensie după 2024 a primit un punctaj mai mic decât cei pensionați înainte. Care e motivul?
Digi FM
Are 112 ani și nu se dă în lături de la un pahar de sherry: "Viața este făcută pentru a fi trăită și depinde...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Burtă în loc de pătrățele pe abdomen și o...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...