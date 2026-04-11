Rusia și Ucraina au făcut sâmbătă un nou schimb de prizonieri de război, fiecare parte eliberând câte 175 de persoane, potrivit unui anunț al Ministerului rus al Apărării, citat de AFP. Schimbul a avut loc cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a armistițiului de Paște.

„Pe 11 aprilie, 175 de militari ruși au fost repatriați din teritoriul controlat de Kiev. În schimb, au fost predați 175 de prizonieri de război din forțele armate ucrainene”, a transmis instituția într-un comunicat oficial.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe lângă cei 175 de militari ucraineni, au fost eliberați și șapte civili, potrivit publicației Ukrainska Pravda.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că printre persoanele eliberate se află și răniți, majoritatea fiind în captivitate încă din 2022, anul în care a început invazia rusă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Centrul de coordonare pentru prizonieri a precizat ulterior că cea mai tânără persoană eliberată are 22 de ani, iar cea mai în vârstă 63 de ani. De asemenea, autoritățile ucrainene au anunțat că au reușit să obțină eliberarea a 25 de ofițeri, pe care partea rusă refuzase anterior să-i includă în schimburi.

În paralel cu acest schimb, Ucraina a confirmat că va respecta armistițiul care urmează să intre în vigoare sâmbătă după-amiază, cu ocazia Paștelui ortodox.

Totuși, liderul de la Kiev a avertizat că orice încălcare din partea Rusiei va primi un răspuns imediat.

„Absența atacurilor rusești în aer, pe uscat și pe mare va însemna că nu va exista o reacție nici din partea noastră”, a scris Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Schimbul de prizonieri este unul dintre puținele semnale de cooperare între cele două părți, în contextul unui conflict care continuă să facă victime și să tensioneze relațiile internaționale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.D.