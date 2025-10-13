Rusia susține armistițiul dintre Hamas și Israel, dar planul lui Trump privind statul palestinian este prea vag, anunță Serghei Lavrov

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a anunţat, luni, că susţine implementarea deplină a unui armistiţiu în războiul din Fâşia Gaza, relatează The Associated Press şi AFP, preluat de News.ro.

„Sperăm foarte mult ca tot ceea ce s-a convenit să fie îndeplinit”, a declarat şeful diplomaţiei ruse.

El a insistat însă asupra importanţei unui plan care să conducă la înfiinţarea unui stat palestinian în viitor.

El consideră că planul preşedintelui american Donald Trump de soluţionare a conflictului israeliano-palestinian priveşte doar Fâşia Gaza şi că este „prea vag” în problema înfiinţării unui stat palestinian.

Planul lui Trump ar trebui să spună ce se va întâmpla cu Cisiordania ocupată, cere Lavrov.

Însă Moscova este pregătită să se alăture eforturilor de sprijinire a oricărui acord, în cazul în care cei implicaţi îi cer acest lucru, a anunţat el.

Editor : A.C.