Propaganda rusă răspândește afirmații privind presupusa capturare a satului Scerbakivka din regiunea Harkov, deși, potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării, localitatea nu mai există de aproape trei decenii.



Resursele de propagandă ale Rusiei difuzează în mod activ o declarație a Ministerului Apărării din Rusia privind presupusa capturare cu succes a satului Scerbakivka din regiunea Harkov.



Centrul pentru Combaterea Dezinformării subliniază că acesta este un exemplu tipic de dezinformare rusă. Prin astfel de invenții, propaganda rusă încearcă să creeze iluzia unei ofensive constant de succes a forțelor ruse pe toate sectoarele frontului.



De fapt, satul Scerbakivka a fost desființat oficial încă din 1997, întrucât la acea dată nu mai rămăsese niciun locuitor acolo. În prezent, o astfel de așezare nu există nici fizic, nici juridic în Ucraina, informează RBC Ucraine.



Centrul pentru Combaterea Dezinformării a remarcat că Statul Major General rus și Ministerul Apărării au raportat în repetate rânduri, în mod oficial, capturarea unor localități ucrainene, ceea ce contrazicea complet realitatea.

În special, șeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, a afirmat în repetate rânduri că Kupiansk și Kupiansk-Vuzlovîi ar fi fost capturate în totalitate, deși forțele ruse nu controlează de fapt aceste localități.

Editor : Sebastian Eduard