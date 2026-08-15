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Rusia susține că a cucerit 19 așezări în sud-estul Ucrainei, în timpul campaniei de vară

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lansare racheta militara razboi
Foto: Getty Images
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Trupele ruse susțin că au preluat controlul asupra a 19 așezări din regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, în timpul campaniei lor de vară, a anunțat sâmbătă Ministerul rus al Apărării, informează Reuters.

Într-un comunicat, ministerul a citat un raport prezentat de Piotr Bolgarev, comandantul grupului estic de forțe, însă nu a precizat numele localităților.

Separat, Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele sale au preluat recent controlul asupra localității Ribalskoie din regiunea Zaporojie, potrivit agenției de știri Interfax.

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Reuters nu a putut verifica independent informațiile privind situația de pe câmpul de luptă.

Înaintarea trupelor ruse pe linia frontului a încetinit în acest an, chiar dacă Moscova și-a intensificat atacurile cu rachete balistice asupra Kievului și a altor orașe ucrainene.

Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene au recucerit în acest an 745 de kilometri pătrați de teritoriu aflat sub controlul Rusiei, pe frontul din sud-est.

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Editor : Ana Petrescu

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