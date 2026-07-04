Live TV

Rusia susține că a ocupat oraşul Kostiantinivka din Ucraina. Kievul anunță că situația în zonă e „dificilă”

Data publicării:
soldați ruși din infanteria marină fac instrucție în Murmansk
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele rus Vladimir Putin a sărbătorit ocuparea oraşului Kostiantinivka din regiunea Doneţk din estul Ucrainei, a declarat vineri seara purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de dpa și Agerpres.

Potrivit reprezentantului său, şeful statului a afirmat că trupele ruseşti le-au provocat pierderi mari apărătorilor ucraineni.

Kievul nu a comentat iniţial, dar oficiali militari din Ucraina au recunoscut recent că situaţia de la Kostiantinivka este dificilă, iar oraşul industrial este în mare parte distrus.

În comunicatul de vineri seară privind situaţia, statul-major ucrainean s-a referit doar la lupte grele în jurul localităţii.

Cucerirea respectivă ar însemna un pas înainte pentru Rusia în efortul de a ocupa în întregime bazinul Donbas, unde singurele oraşe mai importante rămase sub control ucrainean în regiunea Doneţk sunt Sloviansk, Kramatorsk şi Drujkivka.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
drona geran cazuta
2
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
marcel ciolacu la o sedinta
3
Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în...
soldat rus militar rus rusia
4
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
Cristina Chiriac:
5
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
Englezii au făcut anunțul: 8 jucători testați pozitiv la Cupa Mondială! Naționala e OUT!
Digi Sport
Englezii au făcut anunțul: 8 jucători testați pozitiv la Cupa Mondială! Naționala e OUT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
război ucraina lupte
Misiune secretă de sabotaj în apropierea Moscovei: dezvăluirile unui comandant al Legiunii Libertatea Rusiei. „Nu se bazează pe eroism”
Russian Molniya-2 Drone Crews In Zaporozhye Region
O dronă rusă de tip „Molniya”, utilizată în atacul asupra Ucrainei, ar fi putut avea capacități autonome, afirmă un expert
drona constanta
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
Margarita Simonian, redactorul-șef al postului Russia Today
Condamnări în Rusia după o tentativă de asasinare a şefei propagandei lui Putin
zelenski nawrocki
Ce măsuri propune Ucraina Poloniei pentru a relaxa relaţiile tensionate dintre cele două țări
Recomandările redacţiei
President Donald Trump speaks at Mount Rushmore National Memorial, Friday, July 3, 2026
Donald Trump, discurs de Ziua Independenţei SUA la Muntele Rushmore...
BUCURESTI - COD ROSU - FURTUNA - URMARI - 1 IUL 2026
Explicația pentru furtunile de o violență extremă cu care s-a...
GettyImages-1188258045-scaled
România este pe primul loc în UE la taxarea muncii: statul ia peste...
profimedia-1113901174
Tranziția spre NATO 3.0: SUA vor prezenta la Ankara mai multe măsuri...
Ultimele știri
Evenimentele de Ziua Americii au fost anulate în Washington și mai multe regiuni din SUA din cauza temperaturii infernale
Grecii se reîntorc în țara lor: Pentru prima dată de la criză, numărul celor care au revenit l-a depăşit pe al celor care au plecat
O bătrână de 96 de ani riscă să fie dată afară din azil pentru că a organizat petreceri cu alcool în camera sa. Reacția pensionarei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A știut că a găsit-o pe femeia vieții lui, dar a uitat să-i ceară numărul de telefon. Ce a făcut a doua zi a...
Cancan
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Fanatik.ro
Fosta rivală a Simonei Halep, întâlnire unică la Wimbledon. Pe cine a văzut, de fapt, fosta tenismenă
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Denis Drăguș, adio FCSB!? Atacantul român e dorit de o forță din LaLiga
Adevărul
„Zidul de fier” al Ucrainei. Cum blochează „centura de fortărețe” avansul Rusiei în Donbas
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Nuntă secretă cu 1.000 de invitați. Cine sunt starurile care au participat la nunta lui Taylor Swift cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Înfricoșător, e chiar înfricoșător!" Aryna Sabalenka, prima reacție după duelul "bombardierelor" de la...
Pro FM
CRBL și-a pozat iubita model în costum de baie, în Grecia. Olga l-a sărbătorit cu tort și șampanie în ziua în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lorenzo Lamas face pasul decisiv și încheie oficial mariajul de a șasea soție. Relația cu Heather Locklear...
Adevarul
Dincolo de mituri: ce sărbătoresc, de fapt, americanii pe 4 iulie. Detaliul ascuns din spatele rupturii de...
Newsweek
Dosar de pensie. De ce doi pensionari cu aceeași vechime pot avea pensii diferite? Ce contează cel mai mult?
Digi FM
Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie și divorțul ei de Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Sharon Stone și mama ei, o relație complicată până la final: "Toată viața am așteptat să-mi spună că mă...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...