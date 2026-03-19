Rusia susține că negocierile de pace cu Ucraina au fost întrerupte din cauza războiului din Iran: „Activitatea este suspendată”

Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Negocierile de pace dintre Statele Unite, Rusia şi Ucraina sunt suspendate pe fondul războiului din Iran, a relatat joi Izvestia, citând oficiali ruşi, relatează Reuters şi Xinhua, preluate de Agerpres. 

Potrivit Izvestia, Kremlinul a confirmat întreruperea discuţiilor şi a afirmat că războiul din Iran ar putea împinge Kievul spre un compromis.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că emisarul preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, va continua să lucreze pe probleme legate de investiţii şi cooperare economică, însă discuţiile trilaterale sunt pentru moment suspendate.

„Kirill Dmitriev continuă să lucreze. Activitatea grupului trilateral este suspendată", a declarat Peskov, conform sursei citate.

Grupul de lucru Rusia-SUA pe probleme economice îşi continuă activitatea, a mai spus Peskov, subliniind că „cele două grupuri acţionează separat, deoarece au agende diferite”.

De la începutul anului, au avut loc trei runde de discuţii în format Rusia-SUA-Ucraina, ultima având loc la Geneva, în perioada 17-18 februarie. 

Citește și: Cei mai noi spioni ai lui Putin pot fi cunoscuți de-ai tăi. Expert: „Uneori e doar: «Vrei să dai foc la ceva pentru 5.000 de euro?»"

