Serviciul rus de Informații Externe (SVR) a declarat că forțele ucrainene intenționează să lanseze drone împotriva unor ținte din Rusia de pe teritoriul Letoniei, atenționând că „apartenența țării la NATO nu îi va proteja pe cei care ajută teroriștii de o pedeapsă pe măsură”.

„Conform informațiilor primite, Kievul nu intenționează să se limiteze la utilizarea coridoarelor aeriene pe care statele baltice le-au pus la dispoziția Forțelor Armate ale Ucrainei. Se preconizează, de asemenea, lansarea de drone de pe teritoriul acestor state. Se estimează că această tactică va reduce semnificativ durata zborului până la ținte și va spori eficacitatea «atacurilor teroriste»”, relatează Meduza.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei a mai susținut că soldați din cadrul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei au fost deja dislocați în baze militare din Letonia. Conform SVR, „coordonatele centrelor de comandă de pe teritoriul Letoniei sunt bine cunoscute, iar apartenența țării la NATO nu îi va proteja pe cei care ajută teroriștii de o pedeapsă pe măsură”.

Ministrul de Externe al Letoniei, Baiba Braze, a respins afirmația pe X: „Rusia minte din nou. De data aceasta, SVR (Serviciul de Informații Externe) desfășoară o campanie de dezinformare împotriva Letoniei.

Letonia NU pune la dispoziție spațiul său aerian pentru atacuri împotriva Rusiei. Acest lucru a fost explicat de mai multe ori reprezentanților ruși”.

Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a respins și el această afirmație, susținând că Rusia minte când afirmă că Letonia ar permite utilizarea spațiului său aerian și a teritoriului său pentru atacuri împotriva Rusiei sau a oricărei alte țări.

Autoritățile ruse au afirmat în repetate rânduri că statele baltice permit dronelor ucrainene să traverseze spațiul lor aerian și să lovească ținte de pe teritoriul rus.

În ultimele luni, dronele au pătruns de mai multe ori pe teritoriul statelor baltice. Ministerele apărării din statele baltice au subliniat că este vorba de drone ucrainene care și-au pierdut orientarea din cauza utilizării de către Rusia a sistemelor de război electronic.

După ce, la începutul lunii mai, mai multe drone ucrainene au pătruns în spațiul aerian al Letoniei, Ministerul Afacerilor Externe al țării a înaintat o notă de protest Rusiei, subliniind, în special, că războiul de agresiune purtat de Moscova generează riscuri de astfel de incidente de securitate în întreaga regiune.

Pătrunderea dronelor în spațiul aerian al Letoniei a declanșat o criză guvernamentală și a dus la demisia guvernului.

Editor : A.M.G.