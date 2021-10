Rusia, țara cu o rată de vaccinare similară României, a raportat al cincilea record de decese din ultimele 7 zile

Rusia a raportat un alt record de decese cauzate de Covid-19, al cincilea pe parcursul unei săptămâni, în contextul unei rate de vaccinare foarte reduse și unui val al pandemiei care lovește cu brutalitate țara în perioada recentă, relatează Euronews.

Rusia, care are o rată de vaccinare de sub 30%, a înregistrat 883 de decese și 25.781 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Angajații din sistemul sanitar, aflat sub o presiune uriașă, spun că de vină este reticența tinerilor de a se vaccina împotriva virusului.

„Tinerilor nu le pasă atât de mult de sănătate pentru că ei cred că sunt puternici și sănătoși. Așa că nu se vaccinează”, spune Serghei Babikov, șeful unei secții de terapie intensivă din Stavropol, o regiune din sud-vestul țării.

Rusia, cu o populație de aproximativ 146 de milioane de locuitori, are cel mai mare număr de decese din cauza Covid din Europa – aproximativ 210.000.

Oleg Kolpakov, administratorul unui cimitir din orașul Nevinomisk din Stavropol, spune că numărul înmormântărilor este cu 50% mai mare decât înainte de pandemie.

„Uzual era să înmormântăm în jur de 120-130 de oameni pe lună. Acum îngropăm mai mult de 200 – tineri, studenți, muncitori, bărbați puternici, oameni care ieri munceau și care au contractat virusul într-o săptămână sau două”, spune Kolpakov.

Oficialii ruși spun că majoritatea celor aflați în spital sunt nevaccinați, iar președintele rus, Vladimir Putin, a îndemnat în mod repetat la vaccinare.

