Rusia va avea de plătit războiul ei din Ucraina mult timp după ce acesta se va încheia

Rusia va plăti pentru invazia Ucrainei în următorii ani, chiar dacă luptele s-ar încheia mâine, deoarece guvernul acoperă deficitul din bugetul militar cu împrumuturi din ce în ce mai costisitoare, opinează Bloomberg.

În timp ce președintele american Donald Trump face presiuni pentru încheierea unui acord care să pună capăt războiului, factura viitoare pentru Moscova continuă să crească. În cadrul uneia dintre ultimele licitații de obligațiuni ale anului, guvernul a emis miercuri 108,9 miliarde de ruble (1,36 miliarde de dolari) în datorii cunoscute sub numele de OFZ, ducând totalul pentru 2025 până în prezent la 7,9 trilioane de ruble, depășind cu mult recordul anterior stabilit în 2020 în timpul pandemiei de Covid-19.

Atunci, rata dobânzii de referință a Băncii Centrale era de doar 4,25%, în timp ce acum un an a atins un nivel record de 21%. Chiar și după ce Banca Rusiei a început să reducă costurile împrumuturilor în iunie, până la 16,5% în prezent, banii au rămas extrem de scumpi pentru gospodării, întreprinderi și stat.

Moscova nu a avut altă opțiune decât să intensifice vânzările de obligațiuni după ce mai mult de jumătate din rezervele sale pentru zile negre au fost epuizate și deficitul bugetar s-a adâncit pe fondul unei creșteri de 30%-60% a cheltuielilor militare și al scăderii veniturilor din materii prime, inclusiv din petrol și gaze.

Cheltuielile militare, 7,3% din PIB

Cheltuielile militare ale Rusiei au urcat la 7,3% din produsul intern brut în acest an, 2,2 puncte procentuale din cheltuieli nefiind legate de războiul din Ucraina, a declarat miercuri ministrul apărării, Andrei Belousov, la o întâlnire cu președintele Vladimir Putin. Pe baza estimării PIB-ului pentru acest an realizate de Ministerul Economiei, cheltuielile totale pentru apărare depășesc ținta bugetară inițială, ajungând la aproximativ 15,8 mii de miliarde de ruble, inclusiv aproximativ 11 trilioane de ruble cheltuite pentru invazie.

În timp ce cheltuielile bugetare pentru apărare în următorii trei ani sunt prevăzute să rămână aproape neschimbate, costurile serviciului datoriei vor continua să crească și vor depăși creșterea cumulată a bugetului militar de la începutul războiului în 2022, arată calculele Bloomberg.

Costurile serviciului datoriei reprezintă acum de două ori ponderea cheltuielilor totale pe care o aveau înainte de război și, în termeni nominali, depășesc deja alocările bugetare pentru sănătate și educație. Începând de anul viitor, acestea vor depăși cheltuielile guvernamentale combinate pentru sănătate și educație, urcând pe locul patru în bugetul național, alături de securitatea națională.

Dacă costurile datoriei cresc înaintea planului bugetar, guvernul va trebui să facă reduceri în alte domenii pentru a evita creșterea deficitului, a declarat Natalya Milchakova, analist principal la Freedom Finance Global. Cheltuielile sociale vor trebui protejate „în orice condiții”, dar finanțarea proiectelor naționale și a programelor de sprijin economic ar putea fi în pericol, a spus ea.

Cheltuielile pentru serviciul datoriei vor crește cu aproape 40% în acest an și cu peste 20% în anul viitor, potrivit legii bugetului.

Acest lucru este determinat atât de creșterea nivelului datoriei, cât și de ponderea tot mai mare a obligațiunilor cu rată variabilă și a noilor emisiuni de obligațiuni cu randament ridicat în structura datoriei, a declarat Andrei Melaschenko, analist la Renaissance Capital. Guvernul a fost „prea optimist” în ceea ce privește creșterea economică și veniturile preconizate pentru acest an, a spus el, iar deficitul atât în veniturile din petrol și gaze, cât și în cele din alte surse decât energia trebuie acum acoperit cu împrumuturi.

Cauzele problemelor economice

Lista riscurilor cu care se confruntă bugetul în următorii ani este lungă. Aceasta include venituri mai slabe decât se aștepta din cauza prețurilor mai mici la petrol, a rublei mai puternice și a creșterii economice sub previziuni pe fondul încetinirii economiei, precum și a cheltuielilor mai mari legate de operațiunile militare.

Este posibilă și o încetinire sau o pauză în ciclul de relaxare monetară al Băncii Rusiei, deoarece factorii de decizie politică rămân nesiguri dacă inflația se va îndrepta în mod durabil către ținta de 4% pentru anul viitor. Acest lucru ar adăuga o presiune suplimentară, având în vedere că cea mai mare parte a datoriei Rusiei este internă, aproximativ jumătate fiind legată de obligațiuni cu rată variabilă.

Bugetul presupune un curs al rublei de 92 pentru un dolar și un preț al petrolului Urals de 59 de dolari în 2026 — niveluri care par acum extrem de optimiste, potrivit lui Serghei Konigin, economist-șef la Sinara Bank. Deficitul de venituri ar putea duce la un deficit de 5,2 mii de miliarde de ruble, față de previziunea Ministerului Finanțelor de 3,6 mii de miliarde, a spus el.

Dacă banca centrală menține rata dobânzii de referință la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă și veniturile din petrol și gaze scad, Rusia se va confrunta cu o alegere dificilă: să majoreze impozitele, să reducă alte cheltuieli sau să crească împrumuturile, a adăugat Konigin.

Deși povara datoriei Rusiei ar putea crește mai repede decât prevede guvernul, aceasta rămâne una dintre cele mai scăzute din lume, arată datele Fondului Monetar Internațional. Se preconizează că raportul datorie/PIB va rămâne sub 20% în următorii trei ani, iar costurile de serviciu ale datoriei, de 9% din buget și mai puțin de 2% din venitul național, sunt considerate praguri confortabile de mulți economiști.

Indiferent de modul în care războiul se va încheia în cele din urmă, plățile ridicate ale dobânzilor sunt deja blocate în bugetele viitoare și, spre deosebire de cheltuielile militare, nu pot fi reduse.

