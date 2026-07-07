Rusia va urmări îndeaproape summitul NATO, declară Kremlinul

Rusia va urmări îndeaproape rezultatele summitului NATO din Turcia, a anunțat marţi Kremlinul, care spune că reuniunea de la Ankara a fost precedată de declaraţii „confruntaţionale” despre Rusia.

Liderii NATO intenţionează să anunţe marţi, la Ankara, contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari pentru a arăta că răspund apelurilor SUA de a cheltui mai mult pentru apărarea Europei, înainte ca preşedintele american Donald Trump, abia sosit la Ankara, să se alăture summitului.

În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia menţine contacte de lucru cu SUA şi speră ca eforturile Statelor Unite de a media pacea în Ucraina să aibă succes, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

El a răspuns astfel unei solicitări de a comenta declaraţia făcută cu o zi în urmă de Trump, potrivit căruia o soluţie la războiul din Ucraina, care durează de peste patru ani, este „mai aproape decât realizează oamenii”.

Trump a avut duminică discuţii telefonice atât cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cât şi cu cel rus Vladimir Putin, subliniind că problema Ucrainei va fi discutată şi la summitul NATO de la Ankara.

De altfel, Trump se va întâlni personal cu Zelenski la Ankara, unde acesta a sosit deja şi unde va încerca să obţină angajamente concrete pentru livrări de sisteme antirachetă Patriot şi rachete pentru aceste sisteme, de care Ucraina are urgentă nevoie pentru a se apăra de atacurile cu rachete ruseşti, care numai în ultimele patru zile au făcut zeci de morţi doar la Kiev.

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Editor : B.P.