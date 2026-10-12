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Rusia vinde aur în valoare de milliarde de dolari. Traseul duce spre China

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Lingou aur
Foto: Profimedia
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Din articol
Vânzări în valoare de miliarde Rezervele de aur au scăzut cu 1,8 milioane de uncii

Rusia vinde aur în valoare de miliarde, deși accesul la principalele piețe comerciale occidentale este blocat. Acum se intensifică suspiciunea că o parte din acest metal prețios ar putea ajunge în China, scrie focus.de.

De la începutul anului, Rusia vinde aur din rezervele sale. În total, aproximativ 56 de tone, în valoare de peste opt miliarde de dolari, au dispărut deja din stocuri. Deoarece Rusia este exclusă din tranzacțiile de pe principalele piețe occidentale de aur, precum Londra și New York, din cauza sancțiunilor în vigoare, se pune întrebarea: unde se îndreaptă aurul?

Vânzări în valoare de miliarde

Deși Rusia a vândut aur din rezervele sale pe parcursul anului, valoarea acestora a crescut semnificativ în ultima perioadă. Rezervele de aur administrate de Banca Centrală a Rusiei (CBR) aveau o valoare de 333,48 miliarde de dolari la sfârșitul lunii august - față de 292,85 miliarde de dolari la sfârșitul lunii iulie. Aurul reprezenta astfel 43,4% din rezervele oficiale ale Rusiei. În total, acestea se ridicau la 769,02 miliarde de dolari.

Conform datelor CBR din 18 septembrie 2026, Rusia deținea 73 de milioane de uncii de aur. Aceasta corespunde cu aproximativ 2.270,54 tone. În iulie, stocurile se ridicau încă la 73,2 milioane de uncii. Prin urmare, stocurile au scăzut în scurt timp cu 200.000 de uncii, respectiv cu aproximativ 6,22 tone.

Președinta Băncii Centrale, Elvira Nabiullina, a subliniat că Rusia nu va face publice detalii privind tranzacțiile cu aur. În același timp, aurul nu ar fi transferat în străinătate, ci ar fi utilizat pentru producția de monede și alte operațiuni valutare: „Ușoara scădere actuală este legată în principal de măsurile Ministerului Finanțelor, care implică utilizarea fondurilor din Fondul Național; acest lucru se întâmplă în cadrul regulii bugetare. De asemenea, aurul este utilizat pentru fabricarea monedelor.”

Rezervele de aur au scăzut cu 1,8 milioane de uncii

Reducerea rezervelor de aur a început încă din ianuarie. La acea vreme, Banca Centrală a Rusiei a vândut 300.000 de uncii, echivalentul a aproximativ 9,33 tone. În următoarele patru luni, s-au vândut câte 200.000 de uncii troy (uncii monetare). În iunie au urmat 300.000, iar în iulie încă 200.000 de uncii troy.

Astfel, de la începutul anului, Banca Centrală a Rusiei a vândut aproximativ 1,8 milioane de uncii, respectiv 55,98 tone de aur. Valoarea de piață a aurului vândut ar trebui să se ridice la peste 8,13 miliarde de dolari. Această estimare se bazează pe prețurile medii lunare ale aurului și pe cantitățile vândute în fiecare lună.

Dar unde se îndreaptă aurul? Din cauza sancțiunilor, Rusia nu poate vinde fără probleme pe importantele piețe comerciale occidentale din Londra și New York.

Datele Fondului Monetar Internațional arată că variațiile lunare raportate se referă la activitățile de pe piața internă. În același timp, China și-a extins achizițiile de aur în acest an. Banca Populară a Chinei a cumpărat până în prezent 2,58 milioane de uncii de aur – echivalentul a aproximativ 80,2 tone.

Prin urmare, pe piață există speculații conform cărora Rusia ar vinde o parte din rezervele sale de aur către China. În acest context, Moscova ar putea oferi metalul prețios la un preț inferior celui oficial de pe piața mondială.

 

Editor : M.C

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