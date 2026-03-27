Live TV

Rusia vrea să interzică exporturile de benzină de la 1 aprilie

Data publicării:
rusia benzinarie
Imagine cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Vicepremierul rus Alexander Novak a anunţat că a cerut Ministerului Energiei să pregătească un proiect de interzicere a exporturilor de benzină de la 1 aprilie, a informat vineri Guvernul de la Moscova, potrivit Reuters.

Agenţia rusă de presă susţine că interdicţia va fi în vigoare până în 31 iulie.

Turbulenţele de pe piaţa globală a ţiţeiului şi produselor petroliere, cauzate de criza din Orientul Mijlociu, duc la fluctuaţii semnificative de preţ. În acelaşi timp, cererea ridicată pentru resursele de energie ale Rusiei din partea pieţelor externe rămâne un factor pozitiv, a declarat Novak.

Volumele de ţiţei procesate rămân la nivelul de anul trecut, asigurând aprovizionarea stabilă cu produse petroliere, se arată în comunicatul Guvernului.

Câteva regiuni din Rusia şi părţi din Ucraina aflate sub control rusesc au raportat anul trecut deficit de benzină, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, şi pe fondul cererii sezoniere de combustibili.

Rusia a impus în mod repetat reduceri la exporturile de benzină şi motorină pentru a ţine sub control creşterea preţurilor şi a rezolva deficitul de aprovizionare.

Conform surselor din industrie, ţara a exportat anul trecut aproape cinci milioane tone metrice de benzină, sau aproximativ 117.000 barili pe zi.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Fanatik.ro
Dan Alexa, văzut în compania fostei prezentatoare Andreea Marin. Locul unde au fost surprinși
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ștefan Târnovanu, aproape de plecarea de la FCSB: “O să fac eu un gest pentru el să-l transfer!”
Adevărul
Arsenalul Americii se golește într-un ritm alarmant: cât mai rezistă stocurile de rachete THAAD și ATACMS
Playtech
Câţi ani poţi folosi anvelopele: durata de viaţă a cauciucurilor. Ce este regula celor 10?
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Reguli noi pentru șoferi din 27 martie: Amenzi plătite la jumătate și condiții stricte pentru reducerea...
Newsweek
Nicușor Dan a semnat: 31 miliarde € pentru pensii care vin mai repede în april. Care pensionari iau mai puțin?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”