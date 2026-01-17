Live TV

„Rusia vrea să lase civilii ucraineni fără lumină și căldură.” Zelenski a fost informat că Moscova pregătește noi atacuri masive

Data actualizării: Data publicării:
soldați și rachete în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov
Din articol
Ucraina ar putea rămâne complet fără electricitate și căldură Situația energetică din Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că serviciile secrete ucrainene dețin informații privind noi atacuri rusești asupra sectorului energetic și infrastructurii Ucrainei, relatează RBC Ukraine.

Șeful Serviciului de Informații al Apărării, Oleh Ivashchenko, l-a informat pe Zelenski că rușii pregătesc noi atacuri asupra sectorului energetic și infrastructurii ucrainene.

Potrivit președintelui ucrainean, serviciile de informații nu înregistrează nicio disponibilitate din partea Rusiei de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului.

„În schimb, există numeroase informații despre pregătirile pentru noi atacuri rusești asupra sectorului energetic și infrastructurii noastre, inclusiv asupra instalațiilor și rețelelor care deservesc centralele noastre nucleare”, a declarat președintele.

Zelenski a subliniat că fiecare astfel de atac rus asupra sectorului energetic în timpul unei ierni slăbește și devalorizează eforturile țărilor cheie, inclusiv ale Statelor Unite, de a pune capăt războiului.

El a anunțat, de asemenea, că Ucraina va împărtăși aceste informații cu țările care pot influența Rusia.

„Ucraina este cât se poate de constructivă în diplomație, în timp ce Rusia se concentrează doar pe atacuri și pe chinuirea oamenilor. Partenerii trebuie să tragă concluziile corespunzătoare din acest lucru. Vom furniza informațiile disponibile celor din lume a căror influență contează și care pot ajuta”, a concluzionat președintele ucrainean.

Ucraina ar putea rămâne complet fără electricitate și căldură

Cu o oră înainte de declarația lui Zelenski, Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (HUR) a raportat că Rusia ia în considerare să atace substațiile centralei nucleare pentru a forța Kievul să semneze condiții inacceptabile de capitulare.

Moscova intenționează să intensifice intimidarea țărilor occidentale pentru a monitoriza sprijinul acordat Ucrainei, în special capacitatea Kievului de a respinge atacurile rusești.

„Prin distrugerea sau dezactivarea substațiilor specificate, Moscova încearcă să deconecteze unitățile de energie ale centralei nucleare de la sistemul energetic unificat al Ucrainei, astfel încât civilii ucraineni să rămână complet fără lumină și căldură”, a explicat agenția de informații.

Situația energetică din Ucraina

Din toamna anului 2025, Rusia a reluat campania de atacuri împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând întreruperi de curent în multe orașe și obligându-le să funcționeze după un program prestabilit.

Unul dintre cele mai recente atacuri la scară largă a fost cel asupra Kievului. În nopțile de 9 și 13 ianuarie, inamicul a lansat atacuri combinate asupra instalațiilor energetice ale capitalei, în urma cărora orașul se confruntă în continuare cu întreruperi de curent electric.

Pe 16 ianuarie, guvernul ucrainean a aprobat o serie de noi reguli. Acum, în localitățile în care este în vigoare o situație de urgență energetică, restricțiile de circulație pot fi relaxate.

Începând cu 17 ianuarie, mai multe servicii de taxi din Kiev au început să funcționeze din nou non-stop, iar locuitorii capitalei se pot deplasa liber în timpul restricțiilor de circulație. Însă deplasarea este permisă numai către punctele de invincibilitate.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
3
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
belta
4
Cel mai vechi dictator din Europa a cerut inspectarea de urgență a tuturor Forțelor...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
5
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0851395992
Noi discuții pentru un acord de pace Rusia - Ucraina: negociatorii Kievului au ajuns la Miami pentru „o conversaţie importantă”
accf26af-b71d-4975-89c4-7d3c43f08af8
SUA, invitate de Danemarca la exerciții militare în Groenlanda, „în legătură cu Rusia”
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
patriarhul Kirill și Vladimir Putin
Rusia vrea să dezvolte un model de AI „ortodox, bazat pe valorile spirituale tradiționale și instruit pe surse corecte”
Ramzan Kadyrov (R), head of the Chechen Republic, and his son Adam are seen during an official visit
Fiul lui Kadîrov, în stare critică după un accident de mașină în Groznîi. El a fost dus de urgență la Moscova (surse)
Recomandările redacţiei
avioane militare americane deasupra Groenlandei / Donald Trump
Donald Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul...
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
Moment istoric: UE a semnat acordul cu Mercosur. Ursula Von der...
persoana in ger
Val de ger extrem în România. Climatologul Roxana Bojariu...
mario draghi
Mario Draghi: „Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici...
Ultimele știri
Trump i-a făcut o propunere lui Erdogan privind Consiliul de Pace pentru Fâșia Gaza
Oana Ţoiu, la reuniunea „Snow Meeting”, de la Vilnius: S-a discutat despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării
Cinci morţi în două avalanşe produse în Austria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Fecioară. Vindecare emoțională, reajustări inteligente, echilibru recâștigat
Cancan
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Fanatik.ro
Top 10 jucători de fotbal care nu au tatuaje. Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Lewandowski și Mbappe pe listă
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Mihai Stoica, șocat de ce a trăit în tribune la FC Argeș – FCSB 1-0: „Un copil m-a înjurat de la jumătate de...
Adevărul
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas
Playtech
În ce situaţii pot fi înregistraţi cetăţenii de polițiști. Nicuşor Dan a promulgat legea
Digi FM
5 vedete pe care Andreea Bălan nu le suportă: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu...
Digi Sport
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe...
Pro FM
Cleopatra Stratan, așa cum rar se arată. În costum de baie, la piscină, spre încântarea fanilor...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Rușii reeditează tactica silențioasă de a sufoca apărarea ucraineană într-un alt oraș din prima linie
Newsweek
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document ca să nu rămână fără pensie
Digi FM
De ce a stat Emmanuel Macron cu ochelari de soare la o întâlnire în Palatul Élysée
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Cine este și cum arată soția lui Benedict Cumberbatch. Discretă, dar cu o viață în lumina reflectoarelor, l-a...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...