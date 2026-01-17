„Rusia vrea să lase civilii ucraineni fără lumină și căldură.” Zelenski a fost informat că Moscova pregătește noi atacuri masive

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că serviciile secrete ucrainene dețin informații privind noi atacuri rusești asupra sectorului energetic și infrastructurii Ucrainei, relatează RBC Ukraine.

Șeful Serviciului de Informații al Apărării, Oleh Ivashchenko, l-a informat pe Zelenski că rușii pregătesc noi atacuri asupra sectorului energetic și infrastructurii ucrainene.

Potrivit președintelui ucrainean, serviciile de informații nu înregistrează nicio disponibilitate din partea Rusiei de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului.

„În schimb, există numeroase informații despre pregătirile pentru noi atacuri rusești asupra sectorului energetic și infrastructurii noastre, inclusiv asupra instalațiilor și rețelelor care deservesc centralele noastre nucleare”, a declarat președintele.

Zelenski a subliniat că fiecare astfel de atac rus asupra sectorului energetic în timpul unei ierni slăbește și devalorizează eforturile țărilor cheie, inclusiv ale Statelor Unite, de a pune capăt războiului.

El a anunțat, de asemenea, că Ucraina va împărtăși aceste informații cu țările care pot influența Rusia.

„Ucraina este cât se poate de constructivă în diplomație, în timp ce Rusia se concentrează doar pe atacuri și pe chinuirea oamenilor. Partenerii trebuie să tragă concluziile corespunzătoare din acest lucru. Vom furniza informațiile disponibile celor din lume a căror influență contează și care pot ajuta”, a concluzionat președintele ucrainean.

Ucraina ar putea rămâne complet fără electricitate și căldură

Cu o oră înainte de declarația lui Zelenski, Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (HUR) a raportat că Rusia ia în considerare să atace substațiile centralei nucleare pentru a forța Kievul să semneze condiții inacceptabile de capitulare.

Moscova intenționează să intensifice intimidarea țărilor occidentale pentru a monitoriza sprijinul acordat Ucrainei, în special capacitatea Kievului de a respinge atacurile rusești.

„Prin distrugerea sau dezactivarea substațiilor specificate, Moscova încearcă să deconecteze unitățile de energie ale centralei nucleare de la sistemul energetic unificat al Ucrainei, astfel încât civilii ucraineni să rămână complet fără lumină și căldură”, a explicat agenția de informații.

Situația energetică din Ucraina

Din toamna anului 2025, Rusia a reluat campania de atacuri împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând întreruperi de curent în multe orașe și obligându-le să funcționeze după un program prestabilit.

Unul dintre cele mai recente atacuri la scară largă a fost cel asupra Kievului. În nopțile de 9 și 13 ianuarie, inamicul a lansat atacuri combinate asupra instalațiilor energetice ale capitalei, în urma cărora orașul se confruntă în continuare cu întreruperi de curent electric.

Pe 16 ianuarie, guvernul ucrainean a aprobat o serie de noi reguli. Acum, în localitățile în care este în vigoare o situație de urgență energetică, restricțiile de circulație pot fi relaxate.

Începând cu 17 ianuarie, mai multe servicii de taxi din Kiev au început să funcționeze din nou non-stop, iar locuitorii capitalei se pot deplasa liber în timpul restricțiilor de circulație. Însă deplasarea este permisă numai către punctele de invincibilitate.

Editor : C.L.B.