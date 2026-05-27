Rusia vrea să limiteze exporturile de motorină şi combustibil pentru avioane, din cauza atacurilor ucrainene

Rusia analizează posibilitatea limitării exporturilor de motorină şi combustibil pentru avioane, pe măsură ce rata de funcţionare a rafinăriilor ruseşti a coborât la minimumul ultimilor ani, din cauza escaladării atacurilor Ucrainei.

Companiile petroliere au fost sfătuite marţi să reducă vânzările de produse petroliere către pieţele externe, în cadrul unei întâlniri cu viceprim-ministrul Alexander Novak pe tema aprovizionării cu combustibili a pieţei interne, potrivit unor surse din apropierea acestor discuții, scrie Agerpres, preluând Interfax.

Una dintre surse a dezvăluit că decizia de a interzice exporturile de motorină şi combustibil pentru avioane este într-un stadiu avansat, dar data de la care ar urma să intre în vigoare interdicţia nu a fost încă stabilită.

Dacă va fi implementată, interdicţia va pune noi presiuni asupra preţurilor globale ale produselor petroliere, deoarece Rusia este un important exportator de motorină, vânzând aproximativ 40% din producţia sa de motorină pe pieţele externe.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra facilităţilor energetice ale Rusiei, inclusiv asupra rafinăriilor şi a conductelor de petrol. Obiectivul este reducerea veniturilor suplimentare pe care Rusia le-a obţinut de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Producție în scădere

Analiştii firmei de consultanţă OilX, consultaţi de Bloomberg, au estimat că producţia medie a rafinăriilor din Rusia a scăzut la 4,69 milioane de barili pe zi în aprilie, cel mai redus nivel din ultimii peste 16 ani. Intensitatea atacurilor ameninţă să reducă şi mai mult ratele de procesare a ţiţeiului, chiar în momentul în care Rusia intră în sezonul de vacanţe, când cererea de combustibili creşte, în mod tradiţional.

La finalul reuniunii de marţi cu companiile petroliere, biroul de presă al Guvernului rus a dat publicităţii un comunicat în care se precizează că viceprim-ministrul Alexander Novak a subliniat că „aprovizionarea fiabilă şi neîntreruptă” cu combustibil pe piaţa internă rămâne o prioritate.

„Este necesar să fie menţinută monitorizarea constantă a situaţiei de pe piaţa internă a produselor petroliere pentru a asigura coordonarea dintre agenţiile federale şi companii şi, dacă este necesar, pentru a dezvolta măsuri suplimentare de răspuns în timp util”, a declarat Novak în comunicatul de presă.

