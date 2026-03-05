Live TV

Rusia vrea să medieze conflictul dintre SUA și Iran: „Americanii gestionează foarte prost situaţia”

Data publicării:
rusia iran
Steagurile Rusiei și Iranului. Foto: Getty Images

Rusia este pregătită, dacă este necesar, să-şi ofere serviciile de mediere în negocierile de pace între Iran şi SUA, a declarat joi reprezentantul permanent al Moscovei pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov, potrivit Xinhua.

„Desigur, dacă este necesar, Rusia este pregătită să-şi ofere serviciile de mediere”, a declarat diplomatul rus, potrivit cotidianului rus Izvestia, citat de Agerpres. 

Deşi o reluare a dialogului între SUA şi Iran pare improbabilă pentru moment, obiectivele principale declarate de ambele părţi - Washingtonului dorind să prevină un Iran înarmat nuclear, iar Teheranul să vadă ridicate sancţiunile împotriva Republicii islamice - sunt imposibil de atins prin forţă militară, a afirmat Mihail Ulianov.

Iranul, potrivit diplomatului rus, ar saluta o mediere din partea Rusiei. Cu toate acestea, SUA au dat clar de înţeles că nu au nevoie de intermediari, întrucât sunt convinse că se pot descurca şi singure, a spus el.

„De fapt, americanii gestionează foarte prost situaţia”, susţine diplomatul rus, citat de Xinhua.

Într-o serie de convorbiri telefonice la începutul acestei săptămâni cu liderii Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului şi Qatarului, preşedintele rus Vladimir Putin a criticat atacurile americano-israeliene asupra Iranului, pe care Kremlinul le-a descris drept „agresiune neprovocată”, au transmis agenţiile de presă oficiale ruse.

Anterior, Kremlinul a declarat că Moscova a rămas în contact permanent cu conducerea iraniană.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
Strait of Hormuz
3
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
sanchez
4
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
5
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drapelul chinei
China impune restricții principalelor rafinarii din țară, din cauza războiului în Orientul Mijlociu (Bloomberg)
Kristalina Georgieva
„Incertitudinea este acum noua normalitate”. Avertismentul șefei FMI privind efectele războiului din Orientul Mijlociu
Anti-Terror Militia Emergency Drill Held In Nanjing
China majorează cheltuielile militare: bugetul pentru apărare crește cu 7% anul viitor
pentagon
Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare, pentru a contracara atacurile Iranului
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă” Turcia. Oficiali de la Ankara cred că, de fapt, era vizat Ciprul
Recomandările redacţiei
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Iranul amenință cu atacuri...
oameni in aeroport
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au...
Președintele Nicușor Dan.
Președintele, în vizită la Varşovia. Nicușor Dan și Karol Nawrocki...
De la confruntare limitată la război regional: cum s-ar putea încheia...
Ultimele știri
(P) Ford Pro şi UniCredit Leasing lansează o ofertă pentru companii: programul RABLA şi dobândă fixă 0% la leasing financiar
Cutremur în România, joi dimineaţa
Rezultate LOTO – Joi, 5 martie 2026: Sumă importantă în joc la 6/49. La Joker se pot câștiga aproape 11 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Câți bani alocă Bucureștiul, orașul cu șapte primării, pentru reparația străzilor. Sectorul cu cele mai mici...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! A găsit super atacant în Italia pe care să-l...
Adevărul
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană...
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
O familie cu trei copii a cumpărat o rulotă veche și a amenajat-o. Cu un buget minim s-a transformat într-un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Pro FM
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026. A studiat Fizică și a câștigat un...
Film Now
8 filme de neuitat cu Toma Caragiu. Se împlinesc 49 de ani de la moartea marelui actor
Adevarul
Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri
Newsweek
VIDEO SUA au lansat o rachetă Minuteman III din triada nucleară. Trump a testat „butonul roșu”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii