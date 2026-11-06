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„12 condamnări pe zi”. Număr record de ruși trimiși după gratii pentru „terorism”

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steagul rusiei deasupra gardului unei inchisori
FOTO: Profimedia Images
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În perioada ianuarie-septembrie 2026, instanțele din Rusia au pronunțat, pentru „terorism”, un număr record în istoria post-sovietică a țării de 1 865 de sentințe împotriva a 2 013 persoane — ceea ce reprezintă deja cu 5% mai mult decât în întregul an 2025, precum și mai mult decât în orice alt an în ansamblu. Conform datelor Primului Departament, până la jumătatea toamnei anului 2026, tribunalele militare trimiteau în colonii și închisori câte douăsprezece persoane în fiecare zi lucrătoare.

Schimbările în dosarele „teroriste” au un caracter nu doar cantitativ, ci și calitativ. Forțele de securitate ruse îi urmăresc din ce în ce mai des pe cetățeni pentru donații, transferuri de bani, ajutor și alte forme de participare la comunități interzise. Procentul celor acuzați de „favorezarea activității teroriste” a crescut în decursul anului de la 9,8% la 14,8%. În schimb, ponderea „îndemnurilor publice” și a „justificării terorismului”, deși ocupă primul loc în statistici, scade treptat: de la 54,3% la 49,5%. Procentul cazurilor referitoare direct la atentate teroriste a rămas, în ansamblu, neschimbat. În același timp, instanțele au accelerat procesele „teroriste”, durata medie de la primirea dosarului până la pronunțarea sentinței, în perioada ianuarie-septembrie 2026, scăzând de la 47 la 37 de zile.

În consecință, numărul sentințelor pronunțate în temeiul articolelor 205–205.6 din Codul Penal al Federației Ruse crește constant. Dacă în primul trimestru instanțele ruse au pronunțat 449 de sentințe în acest sens, în trimestrele al doilea și al treilea numărul acestora a ajuns deja la 696 și, respectiv, 720. Creșterea cea mai semnificativă a practicii represive a avut loc în primăvară, când numărul sentințelor a crescut de 1,5 ori față de începutul anului, iar fluxul de dosare „teroriste” primite a depășit în mod constant numărul proceselor finalizate. Spre sfârșitul verii, sistemul a încetinit acest ritm, dar menține încă un „plafon” de activitate, în medie 12 condamnați în fiecare zi lucrătoare.

Din punct de vedere geografic, peste 85% dintre sentințe sunt pronunțate în patru orașe din Rusia: Moscova (Tribunalul Militar Circumscripțional de Vest nr. 2), Ekaterinburg (Tribunalul Militar Circumscripțional Central), Rostov-pe-Don (Tribunalul Militar Circumscripțional de Sud) și Chita (Tribunalul Militar Circumscripțional de Est nr. 2).

Juriștii de la „Primul Departament” prevăd că, în viitorul apropiat, sistemul nu va încetini ritmul atins și va continua să funcționeze în direcții relativ noi pentru el. „Sistemele AML rusești se dezvoltă rapid, iar acum forțele de ordine pot să scormonească prin vechile tranzacții criptografice și să găsească persoane care credeau deja că nu vor fi afectate de acest lucru. Următorul val de dosare «teroriste» din Rusia va fi de natură financiară și va viza persoane care au uitat de mult de donațiile pe care le-au făcut”, a presupus Dmitri Zair-Bek, șeful organizației de apărare a drepturilor omului.

Articolele privind „terorismul” nu sunt singurul instrument represiv pe care statul din Rusia îl folosește pentru a-i persecuta pe cei cu opinii diferite. Astfel, în perioada iulie-septembrie, instanțele din țară au pronunțat 186 de sentințe în dosare de trădare de stat (art. 275 din Codul penal), spionaj (art. 276 din Codul penal) și colaborare secretă cu străini (art. 275.1 din Codul penal). În medie, instanțele au început să pronunțe zilnic câte două sentințe pentru trădare de stat sau spionaj.

Editor : A.R.

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