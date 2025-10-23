12 ruși au murit după ce fabrica de muniții la care lucrau a sărit în aer

O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi cinci, informează joi agenţia de presă de stat TASS, preluată de dpa, şi publicaţia Izvestia, preluată de Reuters.

Informaţia a fost difuzată pe Telegram de guvernatorul regiunii Celiabinsk, Aleksei Teksler. El nu a precizat ce produce fabrica, dar surse locale afirmă că este vorba de muniţii.

Nu au fost deocamdată confirmate ştiri conform cărora o dronă a ajuns până în perimetrul fabricii.

Kopeisk se află aproape de frontiera Rusiei cu Kazahstanul, la circa 2000 de km de Ucraina. Ucrainenii folosesc tot mai frecvent drone pentru a lovi uzine şi instalaţii energetice în adâncimea teritoriului rus, iar serviciile de informaţii ale Kievului efectuează misiuni de sabotaj împotriva producătorilor de armament din Rusia, menţionează dpa.

Editor : A.R.