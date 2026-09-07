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2,5 miliarde de ruble pe oră. Cheltuielile lui Putin cu războiul din Ucraina au ajuns la un nou record istoric

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Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Cheltuielile din bugetul federal al Rusiei pentru războiul cu Ucraina în prima jumătate a anului 2026 au atins un nou nivel record — 10,687 trilioane de ruble, a calculat Yanis Kluge, cercetător la Institutul german pentru Probleme de Securitate Internațională, pe baza datelor furnizate de Ministerul Finanțelor.

Față de aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile pentru armată și producția de arme au crescut cu încă 30%, adică cu 2,46 trilioane de ruble. Față de perioada ianuarie-iunie 2024, bugetul militar al Federației Ruse a crescut cu 65% (+ 4,211 trilioane de ruble), față de 2023 — cu 145%, iar față de primul an al războiului — cu 285%. Față de anul 2021, dinainte de război, cheltuielile pentru armată au crescut de peste 5 ori.

În medie, „mașina de război” a Kremlinului „consuma” 1,78 trilioane de ruble pe lună, 59 de miliarde de ruble pe zi sau 2,5 miliarde de ruble pe oră(n.red. 24.860.765 de euro).

La sfârșitul semestrului, 43,8% din totalul cheltuielilor bugetului federal au fost alocate cheltuielilor militare, ceea ce reprezintă „un nou record istoric”, subliniază Kluge. În comparație cu veniturile bugetare, cifrele par „și mai extreme”, subliniază el: 57,3% din totalul fondurilor intrate în buget au fost alocate finanțării armatei și complexului industrial-militar. Pentru comparație: cu un an în urmă, 39,2% din cheltuielile bugetare și 46,8% din veniturile acestuia erau alocate războiului, iar înainte de război — 20% și, respectiv, 19,8%.

Exact două treimi din bugetul militar rus sunt clasificate, conform calculelor lui Kluge: în primele șase luni, Kremlinul a cheltuit doar 3,546 trilioane de ruble din posturile bugetare publice ale apărării, iar din cele secrete — 7,141 trilioane. Față de anul trecut, cheltuielile „din umbră” ale trezoreriei au crescut cu 42%, iar în comparație cu perioada dinainte de război — de peste 7 ori.

În total, de la începutul anului 2022, Kremlinul a cheltuit pentru armată și achiziții de armament 57,144 trilioane de ruble, adică 660 miliarde de dolari la cursul oficial actual — o sumă comparabilă cu toate rezervele valutare și de aur ale Băncii Centrale (720,3 miliarde de dolari la 1 august) și care depășește de 2,2 ori valoarea întregii rezerve de aur a țării (292,8 miliarde de dolari).

În legea privind bugetul pentru 2026, guvernul Federației Ruse a prevăzut inițial cheltuieli de apărare de 6,7% din PIB, dar, în realitate, acestea depășesc planul cu aproximativ 1,5 ori și, în șase luni, au atins 10,5% din PIB-ul semestrial, a calculat Kluge. Rezultatul a fost un deficit bugetar în creștere, care la începutul lunii august a ajuns la 6,45 trilioane de ruble și a depășit de două ori nivelul planificat pentru întregul an.

Pentru a face față situației financiare a trezoreriei, care se confruntă pentru al doilea an consecutiv cu o scădere semnificativă a veniturilor din petrol și gaze, guvernul a redus cu o treime, încă din primăvară, cheltuielile din domeniul civil și a dispus reducerea cu 15% a personalului din agențiile de stat, au declarat surse Bloomberg familiarizate cu situația. Potrivit acestora, calculele interne ale Ministerului Finanțelor arătau că „gaura” din buget s-ar putea mări până la 9 trilioane de ruble până la sfârșitul anului, dacă nu se va recurge la măsuri de sechestru.

Editor : A.R.

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