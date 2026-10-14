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„3 până la 3,5 milioane de tone”. Rusia anunță când semnează contractul cu Trump pentru motorină

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Vladimir Putin și Donald Trump
REUTERS/Kevin Lamarque
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Rusia a indicat miercuri că se aşteaptă semnarea primelor contracte privind exportul de motorină rusească pe pieţe „în zilele următoare", după acordul între preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump anunţat săptămâna trecută, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Totul se va face în zilele următoare", a declarat consilierul Kremlinului pentru cooperare economică internaţională Kirill Dmitriev, citat de agenţiile de presă ruse.

„Suntem în contact foarte strâns în fiecare oră cu partea americană şi totul avansează foarte repede", a adăugat el, afirmând că Moscova şi Washingtonul se străduiesc „să rezolve foarte numeroase probleme logistice pentru a pune în practică toate acestea rapid şi eficient".

Vicepremierul responsabil de energie, Aleksandr Novak, a confirmat la rândul său că „elaborarea contractelor de furnizare" se desfăşoară în prezent "la nivelul ministerelor şi întreprinderilor" din cele două ţări.

„Livrările vor fi efectuate pe pieţele mondiale, inclusiv direct în SUA", a declarat Novak, potrivit căruia Rusia va fi în măsură să livreze la timp „un nivel de 3 până la 3,5 milioane de tone, adică nivelul pe care Rusia îl furniza pieţelor mondiale" înaintea sancţiunilor occidentale luate împotriva sa.

Potrivit lui, aceasta va permite să facă să scadă preţurile, care cunosc o creştere pe plan mondial de la începutul războiului israeliano-american în Orientul Mijlociu.

Novak şi-a exprimat satisfacţia că acest acord reprezintă „venituri fiscale suplimentare pentru bugetul" rus şi „oportunităţi de investiţii", în timp ce cheltuielile ruseşti explodează în domeniul militar de la declanşarea războiului în Ucraina.

Acordul americano-rus asupra motorinei fusese criticat de europeni şi de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a considerat „slab" şi "nedemn".

Donald Trump a asigurat că a făcut "alegerea bună pentru poporul american". Administraţia sa a criticat "ipocrizia" ţărilor europene, care au continuat ele însele să cumpere cantităţi masive de hidrocarburi ruseşti din 2022, în pofida sancţiunilor, notează AFP.

Editor : A.R.

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