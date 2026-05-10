352.000 de ruşi, cu vârste cuprinse între 18 şi 59 de ani, au fost ucişi de la începutul războiului din Ucraina, estimează presa rusă

cimitir plin de recruți Wagner uciși în Ucraina
Morminte ale soldaților ruși uciși în Ucraina. Sursa foto: Profimedia Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Pentru prima dată în acest an, publicaţiile media independente ruseşti Mediazona şi Meduza şi-au actualizat, pe 9 mai, estimarea globală privind pierderile militare ale Rusiei în Ucraina. Conform raportului lor, 352.000 de bărbaţi ruşi cu vârste cuprinse între 18 şi 59 de ani au fost ucişi de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022.

Raportul comun, publicat de Ziua Victoriei în Rusia, precizează că estimarea se bazează pe date din Registrul succesoral public al Rusiei, care înregistrează cazurile de moştenire, precum şi pe o bază de date verificată a soldaţilor ruşi căzuţi la datorie, compilată de aceste publicaţii, de BBC News Russian şi de un grup de voluntari, scrie News.ro.

Până în prezent, au fost confirmate numele a 217.808 de militari ruşi ucişi în război.

Estimarea include doar decesele confirmate oficial ale cetăţenilor ruşi. Pentru prima dată, calculul a inclus şi soldaţii declaraţi morţi sau dispăruţi prin hotărâre judecătorească în cazurile în care cadavrele nu au fost recuperate sau identificate.

Sursele media au precizat că aproximativ 90.000 dintre decesele estimate se încadrau în această categorie, în timp ce circa 261.000 au fost clasificate drept decese "obişnuite", identificate prin intermediul dosarelor succesorale şi al altor documente oficiale. Conform raportului, cererile adresate instanţelor pentru declararea militarilor ca dispăruţi sau decedaţi au început să crească brusc la jumătatea anului 2024.

Publicarea a coincis cu parada anuală a Zilei Victoriei din Rusia, organizată la Moscova, o manifestare militară de amploare care comemorează în mod tradiţional înfrângerea Germaniei naziste de către Uniunea Sovietică în cel de-al Doilea Război Mondial. Parada din acest an a fost redusă semnificativ şi nu a inclus echipament militar, o omisiune neobişnuită pentru acest eveniment anual.

Estimarea actualizată a surselor independente ruse este mai mică decât cifrele publicate de armata ucraineană. Potrivit Statului Major General al Ucrainei, la data de 9 mai, Rusia pierduse aproximativ 1.340.270 de soldaţi de la începutul invaziei, pe 24 februarie 2022.

Pe lângă pierderile de personal, armata ucraineană a declarat că Rusia a pierdut 11.920 de tancuri, 24.541 de vehicule blindate de luptă, 95.252 de vehicule şi cisterne de combustibil, 41.712 de sisteme de artilerie, 1.780 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.371 de sisteme de apărare aeriană, 435 de avioane, 352 de elicoptere, 281.208 drone, 33 de nave şi ambarcaţiuni şi două submarine.

Evaluările independente occidentale au concluzionat, de asemenea, că pierderile ruseşti depăşesc semnificativ victimele ucrainene.

Centrul de studii strategice şi internaţionale (CSIS) din Washington a declarat într-un raport din ianuarie 2026 că victimele ruseşti au fost de aproximativ două până la 2,5 ori mai mari decât pierderile Ucrainei.

Conform raportului CSIS, Ucraina a suferit probabil între 500.000 şi 600.000 de victime în perioada februarie 2022 - decembrie 2025, inclusiv un număr estimat de 100.000 până la 140.000 de soldaţi ucişi în luptă.

Rusia nu a publicat cifre oficiale complete privind victimele războiului din Ucraina.

