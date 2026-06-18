Posturile de televiziune federale au relatat despre cel mai mare atac al dronelor ucrainene asupra Moscovei de la începutul războiului, însă au acordat acestui eveniment un timp minim de emisie. Publicația „Vot tak” a atras atenția asupra acestui aspect.

„Pervîi Kanal” și-a început jurnalul de dimineață cu o relatare despre atacul asupra unui autobuz cu copii din regiunea Bryansk, dedicând acestui subiect patru minute. După aceea, prezentatoarea a citit, în aproximativ 20 de secunde, comunicatul primarului Moscovei, Serghei Sobianin, privind numărul de drone doborâte, atacul asupra rafinăriei din Moscova și asupra centrului comercial „Sadovod”. Apoi, prezentatoarea a menționat, citându-l pe guvernatorul Andrei Vorobiev, clădirile avariate din regiunea Moscovei. „Nimeni nu a fost rănit, oamenilor li se va acorda tot ajutorul necesar, iar serviciile de intervenție rapidă lucrează la fața locului”, a concluzionat prezentatoarea.

În jurnalul de știri de dimineață al postului „Rossia 1”, atacului masiv cu drone i s-au dedicat 36 de secunde. Postul de televiziune s-a limitat, de asemenea, la reluarea comunicatului lui Sobianin privind numărul de drone doborâte și atacul asupra rafinăriei. Alte consecințe ale atacului, inclusiv avariile aduse clădirilor de locuințe din regiunea Moscovei, nu au fost menționate. De asemenea, pe ecran nu au fost arătate rezultatele loviturilor dronelor și resturile acestora. În același timp, reportajul a fost plasat între știrea despre atacul „terorist” și „meschin” al Forțelor Armate ale Ucrainei asupra unui autobuz din regiunea Bryansk și relatarea despre atacurile rusești asupra Ucrainei și acțiunile de luptă de pe front.

NTV a dedicat cel mai mult timp de emisie atacului cu drone — câteva minute și câteva secunde. Prezentatoarea a informat că acest atac a fost cel mai mare din ultimii doi ani, a prezentat datele furnizate de Sobianin privind numărul de drone doborâte și a vorbit despre restricțiile impuse în aeroporturile din Moscova. Reportajul a fost mai lung datorită informațiilor despre atacurile asupra altor regiuni din Rusia. Cu toate acestea, niciunul dintre cele trei canale federale nu a inclus tema atacului cu drone în blocul de anunțuri ale subiectelor emisiunii de la începutul programelor.

În noaptea de 18 iunie, Moscova a fost atacată de 194 de drone ucrainene. Ținta principală a fost rafinăria din Moscova, care a luat foc în urma loviturii. Din această cauză, cerul deasupra capitalei ruse s-a acoperit de fum, iar în regiunea Moscovei a căzut o ploaie neagră. În regiunea Moscovei, în timpul atacului, au fost rănite 17 persoane, printre care doi copii. Au fost avariate două blocuri de locuințe, precum și case private. În timpul atacului, toate aeroporturile din nodul aerian al Moscovei și-au suspendat temporar activitatea. Potrivit datelor furnizate de Shot, 527 de zboruri au fost întârziate sau anulate. Numai „Aeroflot” și compania sa filială „Rossiya” au anulat peste 170 de zboruri către Moscova și din capitală.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.