În Sankt Petersburg, pe 18 septembrie, Tribunalul districtual Nevski l-a condamnat pe Alexander Glushkin, paznicul unei școli, la cinci ani de închisoare cu regim general, în cazul difuzării așa-numitelor știri false despre armata rusă.

Informația a fost comunicată de serviciul de presă comun al tribunalelor din Sankt Petersburg. Procuratura a cerut șapte ani de închisoare pentru acesta, potrivit „Nastoiashchee Vremia”, transmite svoboda.

Potrivit anchetei, la începutul lunii aprilie 2022, Glushkin a publicat pe VKontakte „informații false, conținând informații negative despre forțele armate”. „Buhuma” scrie că postarea se referea la acțiunile armatei ruse în orașul ucrainean Bucha, unde au fost uciși civili. Postările despre crimele din Bucha sunt unul dintre cele mai frecvente motive pentru deschiderea de dosare privind „știri false despre armată”, deoarece autoritățile ruse neagă implicarea armatei ruse în aceste crime.

Glușkin și-a recunoscut parțial vina, spunând că acest post i-a fost trimis de o persoană necunoscută. Potrivit lui Glușkin, el „nu putea ști dacă informația era falsă sau nu”.

Potrivit ASTRA, Olga Savelieva, șefa departamentului de educație suplimentară, a denunțat paznicul școlii nr. 443 din Sankt Petersburg. În instanță, ea și-a confirmat mărturia, afirmând că Glushkin „destabilizează situația din Rusia”.

În cazurile privind așa-numitele știri false despre armata din Rusia au fost pronunțate zeci de sentințe, inclusiv pedepse cu închisoarea.

