Live TV

5 ani de închisoare pentru o distribuire. Un paznic rus a fost condamnat pentru o postare pe rețelele sociale

Data publicării:
cadavre blurate bucea profimedia-0675913556_LI
Cadavre pe o stradă din Bucea Foto: Profimedia Images

În Sankt Petersburg, pe 18 septembrie, Tribunalul districtual Nevski l-a condamnat pe Alexander Glushkin, paznicul unei școli, la cinci ani de închisoare cu regim general, în cazul difuzării așa-numitelor știri false despre armata rusă.

Informația a fost comunicată de serviciul de presă comun al tribunalelor din Sankt Petersburg. Procuratura a cerut șapte ani de închisoare pentru acesta, potrivit „Nastoiashchee Vremia”, transmite svoboda.

Potrivit anchetei, la începutul lunii aprilie 2022, Glushkin a publicat pe VKontakte „informații false, conținând informații negative despre forțele armate”. „Buhuma” scrie că postarea se referea la acțiunile armatei ruse în orașul ucrainean Bucha, unde au fost uciși civili. Postările despre crimele din Bucha sunt unul dintre cele mai frecvente motive pentru deschiderea de dosare privind „știri false despre armată”, deoarece autoritățile ruse neagă implicarea armatei ruse în aceste crime.

Glușkin și-a recunoscut parțial vina, spunând că acest post i-a fost trimis de o persoană necunoscută. Potrivit lui Glușkin, el „nu putea ști dacă informația era falsă sau nu”.

Potrivit ASTRA, Olga Savelieva, șefa departamentului de educație suplimentară, a denunțat paznicul școlii nr. 443 din Sankt Petersburg. În instanță, ea și-a confirmat mărturia, afirmând că Glushkin „destabilizează situația din Rusia”.

În cazurile privind așa-numitele știri false despre armata din Rusia au fost pronunțate zeci de sentințe, inclusiv pedepse cu închisoarea.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
3
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
4
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digi Sport
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Angajații Guvernului spun că șeful Cancelariei lui Bolojan le-a cerut...
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA. Chirițoiu...
kelemen hunor face declaratii
Kelemen Hunor vrea ca plafonarea la adaosul comercial să fie...
Ultimele știri
Prima reacție a avocatului lui Plahotniuc, după ce extrădarea acestuia a fost oprită din cauza unui dosar deschis de România
Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv pentru agresiune sexuală. Decizia Curții de Apel București
Bujduveanu: Cea mai bună soluţie ar fi un candidat comun al coaliției la Primăria Capitalei, altfel riscăm să fragmentăm guvernarea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
intervision
Rusia reînvie rivalul sovietic al Eurovisionului. La concursul organizat sâmbătă participă și reprezentantul SUA
Dmitri Kozak și Vladimir Putin
Demisie neașteptată la Kremlin: Dmitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin pleacă din funcție
armata coreea de nord kim jong un
Ce primește Coreea de Nord de la Rusia în schimbul armelor și soldaților trimiși pe frontul din Ucraina
Doorstep Press Briefing On Danish Defence Initiatives, Copenhagen, Denmark - 17 Sep 2025
Un stat NATO își schimbă strategia de apărare: Danemarca anunță achiziția de arme cu rază lungă de acțiune
Kremlin
Cum încearcă guvernul lui Putin să facă rost de bani pentru a susține războiul: „Este ca şi cum ai tunde un purcel”
Partenerii noștri
Pe Roz
Îl recunoști pe fiul unuia dintre cei mai mari actori de la Hollywood? Și-a trecut părinții prin cele mai...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente! Ne vom sătura de zăpadă şi frig
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ce mesaj i-a transmis Robert De Niro lui Owen Cooper, după ce puștiul din „Adolescence” a câștigat premiul...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...