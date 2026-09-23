8 ani de închisoare pentru 3 euro. Un rus de 57 de ani a fost trimis într-o colonie cu regim strict pentru că a trimis bani pe Telegram

Tribunalul Militar Central de Circumscripție din Ekaterinburg l-a condamnat pe Mihail Antonovici, un bărbat de 57 de ani din Țiumen, la 8 ani de închisoare într-o colonie cu regim strict, în cadrul unui dosar privind finanțarea terorismului, din cauza reacțiilor plătite („stele”) de pe Telegram.

Informația a fost publicată de Mediazona. Conform versiunii anchetei, Antonovici a trimis 130 de „stele” în valoare totală de 292,99 ruble (n.red. aproximativ trei euro la cursul curent) către canalele lui Michael Naki, Alexandru Nevzorov, Taras Berezovets și Alexandru Șpak. Toți acești bloggeri abordează teme politice, inclusiv războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Procesul s-a desfășurat cu ușile închise. După cum a aflat proiectul „Sprijin pentru deținuții politici. Memorial”, Antonovich a lăsat cel mai mare număr de „stele” – 30, în valoare de 55,4 ruble – sub postarea lui Berezovets despre atacul asupra unui depozit rus de muniție și combustibili și lubrifianți de pe limba de pământ Kinburn. Alte 22 de „stele” au fost descoperite de forțele de ordine sub postarea lui Naka, care conținea recomandări privind utilizarea în siguranță a reacțiilor plătite. Acuzarea a susținut că canalele menționate difuzează „propagandă teroristă” și oferă, de asemenea, sprijin media „Legionului «Libertatea Rusiei»”, „Corpul de voluntari ruși” și „Azov” — organizații pe care autoritățile ruse le consideră teroriste.

În plus, Antonovici a fost acuzat că i-a transmis lui Naki informații care ar fi putut fi utilizate „în detrimentul securității Federației Ruse”. Motivul a fost faptul că, în noiembrie 2025, el i-a scris unui blogger despre întreruperea internetului mobil în centrul orașului Tiumen. În același timp, întreruperile din oraș continuau încă din vara anului 2025 și erau mediatizate în mod regulat de mass-media locală.

Agenții FSB l-au reținut pe Antonovich pe 18 decembrie 2025. În ianuarie 2026, Rosfinmonitoring l-a inclus pe cetățeanul din Tiumen pe lista „teroriștilor și extremiștilor”. Organizația „Memorial” l-a recunoscut drept deținut politic.

Pe 22 septembrie, apărătorii drepturilor omului i-au cerut fondatorului Telegram, Pavel Durov, să facă reacțiile plătite anonime în mod implicit, pentru a proteja utilizatorii de persecuția din partea statului rus. În iulie s-a aflat că trimiterea de „stele” către unitățile militare ucrainene a început să fie calificată drept trădare de stat.

Editor : A.R.