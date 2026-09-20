A început Rusia să ordone asasinate pe teritoriul SUA? Fost înalt oficial CIA: „Putin se vede pe sine ca un lider puternic”

Roman Dobrokhotov s-a mulțumit ca participarea sa la o conferință din Washington DC din această săptămână să fie mediatizată, deși în Europa nu ar fi riscat așa ceva în mod normal. Jurnalistul rus disident a fost menționat anul trecut, în cadrul unui proces desfășurat la Londra, ca fiind una dintre țintele unei rețele de spionaj ruse care părea să aibă intenții criminale, notează The Guardian.

„Poate să-l ardem de viu pe stradă, să-l stropim cu un acid extrem de puternic, VX, așa cum fac nord-coreenii, sau cu ricină”, scria într-un mesaj un agent angajat de ruși, referindu-se la planurile privindu-l pe Dobrokhotov în Marea Britanie.

Totuși, teritoriul american a fost considerat, în mod tradițional, un fel de refugiu sigur pentru cei care se pronunță împotriva Kremlinului, fie că a fost sub steagul roșu al Uniunii Sovietice, fie sub tricolorul Federației Ruse a lui Vladimir Putin. Este posibil ca agenții Kremlinului să scape nepedepsiți dacă ar folosi umbrele cu vârf otrăvit împotriva persoanelor care traversează podul Waterloo din Londra, așa cum a fost soarta disidentului bulgar Georgi Markov în 1978, dar a risca astfel de asasinate spectaculoase pe podul Brooklyn sau, de fapt, oriunde pe teritoriul SUA ar fi cu totul altă poveste.

Dacă nu făceau parte din așa-numitele reguli de la Moscova, legendarele linii directoare de operațiuni pentru spionii occidentali și ruși, atunci exista cu siguranță un acord complementar, un fel de acord tacit, conform căruia niciuna dintre părți nu urma să ucidă pe teritoriul celeilalte. Aceasta fusese înțelegerea multora dintre ceilalți disidenți în timp ce se pregăteau să participe la conferința „Washington Dialogue” privind problemele rusești, care se desfășura în biroul situat la etajele superioare ale clădirii National Endowment for Democracy, la câțiva pași de Casa Albă.

Săptămâna aceasta, caleidoscopul a fost zguduit. „Se pare că, începând de astăzi, regulile s-au schimbat în America”, a spus Dobrokhotov, în vârstă de 43 de ani. „Va trebui să ne adaptăm comportamentul acolo. Nicăieri nu mai ești în siguranță”.

Evenimentul care a dat o nouă turnură conferinței de la Washington a fost anunțul făcut marți, conform căruia Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice actele de acuzare în contumacie împotriva a cinci persoane despre care se presupune că lucrează pentru serviciile de informații rusești și care ar fi conspirat pentru a „comite atacuri și asasinate în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite”.

Cea mai frapantă acuzație a fost cea privind un complot îndrăzneț de recrutare a unor rezidenți americani anonimi pentru a-l „elimina” pe un disident rus de seamă care locuia în capitala SUA. Printre persoanele numite ca făcând parte din rețeaua de spionaj se aflau un ofițer în activitate al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), Kirill Hrameev, în vârstă de 27 de ani, și tatăl său, Iuri Hrameev, în vârstă de 63 de ani, fost colonel al FSB, alături de doi cubanezi în vârstă de 35 de ani, Oemis Romagoza Durruthy și Yaidel Delgado Suarez, poreclit „Vikingul”, precum și un venezuelean în vârstă de 22 de ani, Angel Eduardo Castro.

FBI-ul descoperise mesaje criptate – scrise în spaniolă și ascunse stângaci sub un cod de spionaj – prin care se dădea o misiune pe care unul dintre presupușii membri ai rețelei o descrisese drept „o treabă extrem de serioasă”: o ofertă de 40.000 de dolari pentru a supraveghea și apoi a ucide o persoană din Washington pe care statul rus dorea să o „facă să dispară”.

S-a vorbit despre aducerea unor asasini din Mexic pentru a duce la îndeplinire „construcția” (termenul folosit de agenți pentru a desemna crima), dar aceștia au fost „întârziați”, așa că s-a căutat un ucigaș local, potrivit actului de acuzare. Identitatea presupusei victime nu a fost dezvăluită de autorități, dar printre potențialele ținte despre care se zvonea se număra și Vladimir Kara-Murza, care a fost eliberat din închisoarea din Siberia și a plecat în SUA în cadrul unui schimb cu agenți ai serviciilor secrete ruse în 2024. Acesta a refuzat să comenteze cazul când a fost abordat de The Guardian.

Caracterul aproape fără precedent al complotului pe teritoriul SUA a fost evidențiat în mod involuntar chiar în actul de acuzare, care enumera o serie de asasinate comise de serviciile de informații ruse. Printre acestea se număra și cazul lui Paul Klebnikov, jurnalist și istoric american, asasinat la Moscova în 2004. Doi ani mai târziu, Alexander Litvinenko, un fost ofițer al FSB, a fost ucis la Londra de doi agenți ruși care i-au pus substanță radioactivă în ceai. În 2018, Serghei Skripal, un fost ofițer al serviciilor secrete militare ruse, și fiica sa au supraviețuit după ce au fost otrăviți cu un agent neurotoxic de uz militar la Salisbury, în Marea Britanie; o femeie din localitate, Dawn Sturgess, a murit în urma contaminării. În 2019, un tribunal din Germania a constatat că Zelimkhan Khangoshvili, un fost comandant din cel de-al doilea război cecen, a fost asasinat la Berlin, la ordinul statului rus. Iar în 2024, Alexei Navalnîi, liderul opoziției ruse, a murit în timp ce se afla în arest, după ce fusese otrăvit anterior cu agentul neurotoxic Noviciok în timp ce se afla în străinătate.

„Mai recent, țări din întreaga Europă au acuzat Rusia de operațiuni de sabotaj și de atacuri extrajudiciare”, se menționează în continuare în actul de acuzare. „De exemplu, în sau în jurul lunii septembrie 2026, o anchetă germană ar fi stabilit o legătură între serviciile de informații militare ale GRU și un atac cu drone la aeroportul Leipzig/Halle din Germania”.

Însă în documentație nu s-a menționat nicio astfel de activitate pe teritoriul SUA, din motive legate de contextul istoric.

„Aș descrie-o ca pe un set nescris de reguli de conduită din perioada Războiului Rece”, a declarat Chris Costa, fost șef al serviciilor de informații americane și actual director executiv al Muzeului Internațional al Spionajului din Washington DC. „Statele Unite și Uniunea Sovietică s-au angajat într-o activitate agresivă de spionaj una împotriva celeilalte, dar existau limite tacite, în special în ceea ce privește atacurile fizice asupra personalului de informații și a familiilor acestuia… Dacă aceste acuzații se dovedesc a fi adevărate, organizarea de operațiuni de supraveghere și asasinat pe teritoriul SUA depășește cu mult limitele spionajului tradițional”.

De ce ar trece rușii această linie roșie? Jack Devine, fost director adjunct pentru operațiuni la CIA, a afirmat că Kremlinul ar fi devenit, probabil, indiferent față de posibilele repercusiuni – dar că acest lucru s-ar putea dovedi a fi un pas greșit.

„Astăzi, rușii acordă o importanță mult mai redusă criticilor politice la nivel internațional și sunt mai puțin preocupați de consecințe, inclusiv de sancțiuni”, a spus el. „Putin se vede pe sine, atât în Rusia, cât și în lume, ca un lider puternic de școală veche, despre care a vorbit adesea cu nostalgie în interviurile și declarațiile sale publice. Cred că această abordare este greșită și că el ar putea subestima consecințele pe termen lung, atât interne, cât și externe, ale acestei izolări”.

Pentru Calder Walton, autor și director adjunct al Proiectului de Informații al Centrului Belfer de la Universitatea Harvard, nu doar motivațiile Rusiei ar trebui analizate. În 2023, Walton a dezvăluit în cartea sa, „Spies”, că, cu trei ani în urmă, o echipă rusă de asasini îl vizase pe Aleksandr Poteyev, un dezertor care locuia în SUA.

„În cazul Poteyev, autoritățile americane au optat aparent pentru discreție, probabil pentru a proteja sursele și metodele de informații și pentru a evita o confruntare publică cu Moscova”, a spus el. „Prin dezvăluirea acestui act de acuzare, Departamentul de Justiție adoptă o abordare diferită: expune presupusa rețea, avertizează potențialii recruți, liniștește disidenții amenințați și impune sancțiuni persoanelor care, altfel, ar fi continuat să acționeze în umbră. Atribuirea publică a responsabilității este, în sine, o armă de contrainformații”.

Diplomații europeni din Washington, însărcinați cu monitorizarea conflictului din Ucraina și a relațiilor dintre SUA și Rusia, au afirmat, de asemenea, că dezvăluirea complotului de către FBI indică o schimbare a poziției Washingtonului. „Este un lucru important faptul că SUA au ales să dezvăluie acest lucru tocmai acum”, a spus unul dintre ei. „Decizia de a face acest lucru atrage atenția asupra problemei și arată amenințarea clară și iminentă la adresa disidenților din SUA”.

Walton a adăugat: „Consecințele politice imediate ar putea fi limitate, deoarece, potrivit informațiilor, toți cei cinci inculpați se află în străinătate și sunt încă în libertate.

Cu toate acestea, ar trebui să ne așteptăm la o protecție sporită pentru disidenții și dezertorii ruși, la o intensificare a anchetelor privind rețelele de agenți ruși, la o cooperare mai strânsă în domeniul informațiilor cu aliații europeni și, eventual, la noi sancțiuni, expulzări sau acuzații penale”.

Au apărut deja semne care indică o stare de alertă sporită cu privire la riscul la care sunt expuși disidenții din SUA. Anastasia Șevcenko, o critică vocală a lui Putin care a fugit din Rusia în Lituania în 2022, după ce a devenit prima persoană condamnată pentru încălcarea unei noi legi privind participarea la o „organizație indezirabilă”, a declarat că, în cadrul unui interviu recent pentru obținerea unei vize în SUA, a fost avertizată că nu poate presupune că va fi în siguranță pe durata vizitei sale.

Nikkie Lyubarsky, cercetător asociat la Soufan Center, o organizație neguvernamentală din New York specializată în securitate globală, a afirmat că dezvăluirea actului de acuzare ar putea reflecta o escaladare „în culise” a tensiunilor dintre Casa Albă și Kremlin, ca urmare a sprijinului pe care Rusia l-ar fi acordat Iranului în conflictul continuu cu SUA și Israelul.

„Faptul că SUA fac publice [acuzațiile] tocmai acum îmi trezește cu siguranță unele semne de întrebare”, a spus Lyubarsky. „Este evident că acest lucru coincide cu sancțiunile care tocmai au fost adoptate în Camera Reprezentanților și cu vizita recentă a directorului CIA în Rusia. Probabil că în culise are loc un fel de escaladare de care nu suntem la curent. Ar putea avea legătură cu schimbul de informații dintre serviciile secrete ruse și Iran. Aceasta ar fi cea mai plauzibilă ipoteză a mea”.

Înapoi la conferința „Washington Dialogue”, disidenții cu o mentalitate conspirativă – lucru poate de înțeles –, care mâncau sendvișuri în pauza de prânz, aveau propriile lor teorii. Oare Donald Trump încerca să se distanțeze de știrea conform căreia nunta fiului său, Donald Trump Jr., fusese parțial finanțată de oligarhul Umar Kremlev, un loialist al lui Putin?

Natalia Arno, fondatoarea și președinta Fundației Free Russia, care a prezentat simptome ale unei presupuse otrăviri în timpul unei călătorii la Praga în 2023 – pe care ea o consideră a fi fost comandată de Kremlin –, a afirmat că, în ciuda tuturor speculațiilor, un lucru s-a schimbat în mod incontestabil. „Credeam că Kremlinul nu ar fi atât de îndrăzneț încât să facă ceva pe teritoriul Statelor Unite”, a spus ea. „Situația s-a schimbat”.

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Editor : A.M.G.