„A mutilat sufletele”. Părerea rușilor despre „eroii” care se întorc de pe frontul din Ucraina

Data publicării:
Soldați Coreea de Nord în Rusia
Eforturile propagandei de stat de a eroiza militarii trimiși pe frontul ucrainean, pe care Vladimir Putin îi numea „noua elită” a țării, s-au dovedit zadarnice.

Aproximativ 40% dintre cetățenii ruși consideră „eroii SVO” ca fiind invalizi sufletești și se așteaptă ca întoarcerea lor de pe front să ducă la o creștere a criminalității și a conflictelor, potrivit unui sondaj realizat de „Levada-Center”.

Conform studiului, 41% dintre respondenți consideră că războiul „a mutilat sufletele” celor care au trecut prin el; 19% consideră că „participanții la războiul din Ucraina” au devenit „cruzi și predispuși la violență”, iar 11% consideră că războiul i-a făcut pe oameni „indiferenți și cinici”.

Conform sondajului, tinerii și persoanele de vârstă mijlocie au dat cel mai des evaluări negative militarilor. În special, 23-24% dintre respondenții cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani au declarat înclinația spre violență”, față de 15% dintre cei cu vârste de 55 de ani și peste.

39% dintre cei chestionați de „Levada” au declarat că se așteaptă la o creștere a criminalității odată cu întoarcerea „eroilor SVO”. Cu toate acestea, sociologii subliniază că nu există o opinie unanimă în această privință în rândul rușilor: 44% au spus că țara se va bucura mai degrabă de „creșterea ordinii publice și a armoniei sociale”, iar 17% „au avut dificultăți” în a răspunde.

În același timp, chiar și o parte semnificativă dintre cei care susțin războiul (35%) și se informează din canalele de televiziune propagandistice (27%) consideră că cei care s-au întors de pe front reprezintă o amenințare. Având în vedere resursele pe care regimul le-a investit în crearea unei imagini pozitive a „eroului SVO”, datele „Levada-Centrului” pot fi considerate catastrofale pentru acesta, notează politologul Abbas Gallyamov.

Aproape jumătate dintre respondenți nu s-au temut să dea un răspuns contrar poziției autorităților oficiale: ei au recunoscut că nu au sentimente pozitive, ci negative față de publicul menționat, explică Galliamov: Ținând cont de factorul fricii, putem afirma cu certitudine că, în realitate, procentul celor care au o atitudine negativă față de „eroi” este mult mai mare”.

Kremlinul împărtășește temerile societății: Vladimir Putin se teme că întoarcerea armatei din războiul din Ucraina amenință cu creșterea criminalității și destabilizarea sistemului politic creat de el, au declarat anterior trei surse Reuters, apropiate de AP. Potrivit unuia dintre ei, Putin vede riscul apariției unei situații similare cu cea din anii 1990, când, după încheierea războiului din Afganistan, veteranii au început să se adune în bande și grupuri criminale organizate.

Potrivit datelor furnizate de instanțele judecătorești, militarii care s-au întors din Ucraina au ucis și mutilat deja peste 750 de ruși. Temerile lui Putin sunt legate nu numai de traumele psihologice și trecutul criminal al veteranilor, ci și de realitățile economice, au declarat surse Reuters: salariile de pe front depășesc de multe ori veniturile pe care „eroii SVO” le vor avea în viața pașnică. Sfârșitul războiului le amenință cu o deteriorare bruscă a situației financiare și cu o explozie de nemulțumire.

 

