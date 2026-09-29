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„A sosit momentul”. Activele firmelor europene au intrat în vizorul Rusiei. Cum motivează Kremlinul deciziile de administrare temporară

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Steagul Rusiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Rusia a vizat în mod special firmele europene în cadrul celei mai recente inițiative de a-i priva pe proprietarii străini de dreptul de a-și administra activele din această țară, au declarat surse guvernamentale și din cadrul companiilor, Kremlinul acuzând Uniunea Europeană de implicare în războiul din Ucraina, relatează Reuters.

În această lună, Rusia a plasat sub administrare temporară activele gigantului elvețian din industria alimentară Nestle, ale retailerului german Metro și ale retailerului francez Auchan.

„A sosit momentul să se recurgă la măsuri asimetrice. Să se gândească ei la ce măsuri iau și ce sancțiuni impun”, a declarat pentru Reuters o sursă de rang înalt din cadrul guvernului, care are cunoștințe directe despre aceste măsuri.

Întrebată care ar putea fi următoarele ținte și dacă filialele ruse ale băncii italiene UniCredit și ale instituției de credit austriece Raiffeisen ar putea fi plasate sub administrare temporară, sursa, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat: „Să se teamă”.

O sursă din mediul de afaceri rus, care a vorbit, de asemenea, sub condiția anonimatului, a acuzat firmele europene că împiedică în mod deliberat dezvoltarea filialelor lor din Rusia, aducând, în cele din urmă, prejudicii economiei ruse.

Un director de rang înalt al unei companii europene, care face parte dintr-o comunitate din ce în ce mai restrânsă de întreprinderi străine care își desfășoară activitatea în Rusia, a declarat pentru Reuters că întreprinderile europene se așteaptă ca status quo-ul să se mențină în viitorul imediat.

Kremlinul a declarat marți că deciziile au fost determinate de „nivelul tot mai ridicat de implicare a acestor țări neprietenoase în ostilitățile directe de pe câmpul de luptă” împotriva Rusiei, dar a sugerat că aceste măsuri sunt „reversibile”.

„Deocamdată, nu vedem niciun motiv pentru o schimbare de poziție. Nu auzim nicio voce rezonabilă care să facă apel la dialog sau la eforturi de remediere a situației”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

UE acuză Rusia de eșecul în încetarea războiului, afirmând că Moscova nu dă dovadă de nicio intenție reală de a se angaja în negocieri de pace autentice, iar săptămâna trecută a reînnoit sancțiunile împotriva a peste 3.000 de persoane și entități. UE nu a comentat imediat ultimele măsuri luate de Rusia împotriva companiilor europene.

Peskov nu a prezentat dovezi sau detalii cu privire la modul în care țările europene au fost implicate în operațiunile militare. Oficialii ruși au menționat anterior livrările de arme, inclusiv fabricarea de drone în UE, precum și furnizarea de informații privind țintele și informații.

„Dacă recunoașteți că armele voastre sunt folosite împotriva noastră și că noi le doborâm, numiți asta cum vreți, dar nu am nicio îndoială că acesta este un război purtat împotriva noastră de către Europa”, a declarat marți ministrul de Externe Serghei Lavrov.

Rusia critică, de asemenea, UE pentru înghețarea a aproximativ 210 miliarde de euro din activele sale suverane ca răspuns la război și pentru măsurile luate împotriva activelor aparținând companiilor rusești din Europa și din alte țări occidentale.

UE, un susținător ferm al Ucrainei pe parcursul războiului care durează de mai bine de patru ani și jumătate, a acuzat Rusia că a lansat atacuri pe teritoriul european, în timp ce unii oficiali guvernamentali și din serviciile de informații au ridicat posibilitatea unei viitoare invazii rusești. Moscova a negat acuzațiile.

De la începutul războiului, Rusia a instituit o administrație provizorie la 135 de firme afiliate unor companii străine, marea majoritate a acestora provenind din țări ale UE, printre care se numără grupul alimentar francez Danone și producătorul danez de bere Carlsberg, potrivit datelor compilate de agenția de știri rusă TASS.

Înainte de ultimele măsuri, firma de avocatură rusă NSP a estimat că numărul companiilor occidentale afectate se ridică la 22. În ultimul său raport anual, Asociația Întreprinderilor Europene a precizat că are 330 de companii membre cu activități în Rusia, în scădere față de cele 400 înregistrate cu un an în urmă.

Nicio companie mare din SUA nu a fost vizată de măsuri similare, deși unele firme mai mici, precum fondul american privat NCH Capital, ale cărui activități din Rusia includ active agricole, au fost, de asemenea, plasate sub administrare temporară.

Camera de Comerț Americană din Rusia a estimat că numărul companiilor americane care încă își desfășoară activitatea în Rusia se ridică la aproximativ 300 în acest an. Rusia și Statele Unite poartă discuții cu privire la oportunitățile de afaceri care vor apărea odată cu restabilirea păcii în Ucraina.

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Editor : A.M.G.

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