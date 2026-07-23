Live TV

Video „A venit timpul schimbării”. Cântărețul preferat al lui Putin și-a ars pantalonii din piele într-un „cuptor rusesc”

Data publicării:
shaman retard
Sursa foto: Captura video/Dojdi
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cel mai cunoscut artist din Rusia, sub numele de scenă „Șaman”, a postat pe rețelele sociale (inclusiv cele interzise în Rusia, precum Instagram) un clip video în care anunță triumfalist că își arde pantalonii din piele pentru a trece la o nouă etapă. Jurnaliștii spun, însă, că gestul propagandistului rus vine în urma criticilor conform cărora ținuta din piele nu ar reflecta „valorile tradiționale” din țara lui Putin.

Cântărețul Shaman (pe numele său real, Yaroslav Dronov) și-a ars pantalonii strâmți din piele într-un cuptor rusesc. Artistul a publicat un videoclip pe canalul său de Telegram.

În clip, Shaman aruncă pantalonii săi negri, mulati, într-un cuptor rusesc. Potrivit cântărețului, în ajunul împlinirii vârstei de 35 de ani, a decis să-și ia rămas bun de la ceea ce a stârnit zvonuri și controverse timp de mulți ani.

„Este un moment important, ceea ce înseamnă că este timpul pentru noi decizii și pași îndrăzneți. Astăzi îmi iau rămas bun de la ceea ce a stârnit mult timp controverse, discuții și speculații”, a scris artistul.

Pe 22 iulie, Shaman a prezentat o versiune acustică a celebrei sale piese „Sunt rus”. Informația a fost comunicată site-ului „Gazeta.Ru” de către serviciul de presă al artistului.

Propagandistul a devenit cel mai cunoscut simbol al războiului în lumea artistică rusă. Acesta ar fi fost inclusiv pe front pentru a cânta criminalilor ruși. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Același artist s-a filmat în această iarnă în timp ce linge gheața de pe lacul Baical. În urma acțiunilor sale, localnicii au „purificat” lacul prin mai multe ritualuri. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zohran Mamdani
1
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
2
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Actrița Kaylee Hottle
3
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
photo-collage.png - 2026-07-21T170441.642
4
AUR: „Dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Sorin Grindeanu”. Cum răspunde...
Președintele Donald Trump.
5
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o...
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”
Digi Sport
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Modi îl îmbrățișează pe Putin
Putin l-a rugat pe Modi să mărească cantitatea de benzină trimisă în Rusia. Moscova a ajuns la minimul de rafinare în 24 de ani
Kremlin
„S-a dat o sarcină undeva la Moscova”. Șeful serviciului secret de la Chișinău avertizează privind implicarea Rusiei în alegeri
Modi îl îmbrățișează pe Putin
Inevitabilul s-a produs. Putin l-a rugat pe Modi să-i vândă benzină. Cantitățile impresionante pe care le va importa Rusia din India
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Jurnalistul care a scris despre relația lui Putin cu „cea mai cunoscută amantă din Rusia” a fost găsit mort în casa sa din Letonia
Woman,Holds,Foreign,Passport,At,Home,By,The,Window
Putin atrage occidentali în Rusia cu vize pentru „valorile tradiționale”. Din ce țări provin beneficiarii programului
Recomandările redacţiei
traian basescu
Băsescu îi critică pe liderii politici care au negociat în secret cu...
Nicușor Dan, președintele României, îl primește pe Mark Rutte, secretarul general NATO, la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025.
România primește 2,15 miliarde de euro din cea mai mare investiție...
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu: Nicușor Dan inventează articole din Constituție și...
Ultimele știri
Prețul petrolului a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril
Ședință la Ministerul Energiei după blocarea livrărilor de petrol din Kazahstan. Autoritățile analizează toate scenariile
Premierul Letoniei spune că Rusia și Belarusul intensifică războiul hibrid împotriva țării baltice: „Suntem puși la încercare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Când te apuci de muncă?” Răspunsul tranșant al Ioanei Ginghină pentru un urmăritor care a criticat-o după ce...
Cancan
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Fanatik.ro
Fotografia cu Nadia Comăneci greu de explicat. Cine apare alături de ”Zeița de la Montreal” în aceeași clasă...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Giovanni Becali anunță transferul lui Andrei Borza în Turcia la Corumspor: „Pleacă în seara asta”. Ce salariu...
Adevărul
Lamborghini filmat din elicopter efectuând trei depășiri pe linia continuă. Pedeapsa primită de șofer
Playtech
Cât trebuie să câștigi pentru ca pensia să fie mai mare decât ultimul salariu încasat. Calculul care îi...
Digi FM
„Asta nu este medicină". Discursul unei absolvente de la UMF Iași a devenit viral: ce a reproșat conducerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Verdict fără milă în presa din Italia
Pro FM
Primele imagini cu Billie Eilish de pe platourile filmului „The Bell Jar”. Inedita transformare a vedetei pop...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
După înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale, rețelele sociale au explodat cu teorii ale conspirației despre pacte politice și ritualuri secrete.
„S-a întâmplat ceva”. Ritual masonic, pact politic sau amenințări. Teorii ale conspirației după înfrângerea...
Newsweek
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Matt Damon dezvăluie cine i-a fost dublură în „The Odyssey”: „Avea cele mai impresionante brațe, i-am...
UTV
Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur, a avut un accident cu rulota în drum spre un festival. „Am...