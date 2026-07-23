Cel mai cunoscut artist din Rusia, sub numele de scenă „Șaman”, a postat pe rețelele sociale (inclusiv cele interzise în Rusia, precum Instagram) un clip video în care anunță triumfalist că își arde pantalonii din piele pentru a trece la o nouă etapă. Jurnaliștii spun, însă, că gestul propagandistului rus vine în urma criticilor conform cărora ținuta din piele nu ar reflecta „valorile tradiționale” din țara lui Putin.

Cântărețul Shaman (pe numele său real, Yaroslav Dronov) și-a ars pantalonii strâmți din piele într-un cuptor rusesc. Artistul a publicat un videoclip pe canalul său de Telegram.

În clip, Shaman aruncă pantalonii săi negri, mulati, într-un cuptor rusesc. Potrivit cântărețului, în ajunul împlinirii vârstei de 35 de ani, a decis să-și ia rămas bun de la ceea ce a stârnit zvonuri și controverse timp de mulți ani.

„Este un moment important, ceea ce înseamnă că este timpul pentru noi decizii și pași îndrăzneți. Astăzi îmi iau rămas bun de la ceea ce a stârnit mult timp controverse, discuții și speculații”, a scris artistul.

Pe 22 iulie, Shaman a prezentat o versiune acustică a celebrei sale piese „Sunt rus”. Informația a fost comunicată site-ului „Gazeta.Ru” de către serviciul de presă al artistului.

Propagandistul a devenit cel mai cunoscut simbol al războiului în lumea artistică rusă. Acesta ar fi fost inclusiv pe front pentru a cânta criminalilor ruși.

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Același artist s-a filmat în această iarnă în timp ce linge gheața de pe lacul Baical. În urma acțiunilor sale, localnicii au „purificat” lacul prin mai multe ritualuri.

Editor : A.R.