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Absurd rusesc: delegația trimisă de Putin să negocieze pacea la Abu Dhabi a spus că „nu are mandat”

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Russia Security Pact
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images
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Delegația rusă la negocierile trilaterale cu Ucraina și SUA de la Abu Dhabi a refuzat să discute despre încetarea focului, atacurile asupra infrastructurii energetice și a navelor din Marea Neagră, precum și despre chestiunile teritoriale, a declarat pentru „RBC-Ucraina” o sursă bine informată. Un alt interlocutor al publicației a confirmat că reprezentanții Moscovei au mutat accentul negocierilor asupra aspectelor legate de viitoarea arhitectură de securitate a Europei, în timp ce războiul din Ucraina a devenit, de fapt, o temă secundară.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că reprezentanții Kievului au abordat, în cadrul întâlnirii de la Abu Dhabi, problema încetării focului în Marea Neagră, precum și cea a armistițiului energetic, însă delegația rusă a răspuns că „nu are mandat” să discute aceste teme. „Cu toate acestea, am convenit ca partea americană să se întâlnească cu liderul rus, iar acolo vor fi abordate toate aceste chestiuni, așa că mă aștept, cel puțin, să primesc un răspuns”, a spus Zelenski. De asemenea, potrivit acestuia, reprezentanții SUA vor discuta cu Vladimir Putin posibilitatea unei întâlniri la nivel de șefi de stat.

Primele negocieri din ultimele nouă luni dintre Rusia, SUA și Ucraina au avut loc la Abu Dhabi, în 10 și 11 noiembrie. În cadrul acestora s-a discutat, pentru prima dată de la începutul războiului, despre o nouă arhitectură a securității europene. Cu toate acestea, potrivit unor surse ale „RBC-Ucraina”, delegația rusă a venit cu aceleași cerințe pe care le-a formulat înainte de invazie: revenirea NATO la granițele din 1997 și reducerea cooperării militare a alianței cu Ucraina și alte țări post-sovietice. În același timp, nu s-a reușit implicarea în negocieri a consilierilor pe probleme de diplomație și securitate din Franța, Germania și Marea Britanie, care au sosit la Abu Dhabi.

De asemenea, nu s-a reușit stabilirea unei întâlniri între Putin și Zelenski. „Rușii și-au exprimat dorința de a vedea mai multe progrese înainte ca acest lucru să se poată întâmpla”, a declarat trimisul special al președintelui SUA, Jared Kushner. El a subliniat că între părți persistă „divergențe substanțiale”, iar ajungerea la un acord privind securitatea între Rusia, Ucraina, Europa și SUA este imposibilă până când nu se va ajunge la un acord cu privire la teritorii.

Editor : A.R.

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