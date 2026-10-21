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Acordul dintre Trump și Putin privind motorina se concretizează. Rusia anunță prima livrare către SUA

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Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Foto: Profimedia Images
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Rusia urmează să efectueze joi prima sa livrare de motorină către Statele Unite, în cadrul unui acord controversat încheiat între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, relatează dpa.

Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat miercuri că petrolierul va avea o capacitate de 40.000 de tone, potrivit agenției de știri Interfax. Se preconizează că vor urma și alte transporturi.

Novak nu a exclus posibilitatea exporturilor de motorină către alte țări, dar a precizat că acestea vor depinde de capacitatea de rafinare a Rusiei în lunile următoare.

La începutul lunii octombrie, Trump și Putin au convenit să reia livrările de motorină din Rusia către SUA. Washingtonul a suspendat temporar sancțiunile existente împotriva Rusiei pentru a permite efectuarea acestor transporturi.

Acordul a stârnit critici aspre din partea Ucrainei, a Uniunii Europene și chiar a unor membri republicani ai Congresului SUA, în timp ce Moscova a salutat încheierea acestuia.

Rafinăriile de petrol rusești sunt ținta frecventă a dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune, pagubele provocate și reparațiile ulterioare limitând capacitatea de producție a țării. Moscova a răspuns prin impunerea unor interdicții la exportul de benzină și motorină.

Trump a criticat atacurile ucrainene, acuzând Kievul de creșterea prețurilor la combustibil în ajunul alegerilor din Congresul SUA din noiembrie, la care se preconizează că republicanii vor obține rezultate slabe.

Kievul susține că instalațiile petroliere reprezintă ținte militare legitime, întrucât asigură combustibil și finanțare pentru războiul lui Putin. Ucraina se apără împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei încă din februarie 2022.

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit miercuri cu Vladimir Putin, la Sankt Petersburg, unde i-a prezentat liderului rus mai multe propuneri pentru un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina.

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Editor : A.M.G.

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