„Acum înțelegem”. Atacul lui Trump asupra Iranului, văzut ca o amenințare pentru Rusia de susținătorii liniei dure de la Moscova

Când Donald Trump s-a întors la Casa Albă anul trecut, unii susținători ai liniei dure din Rusia erau prudenți în optimismul lor, sperând că imprevizibilitatea și natura tranzacțională a acestuia ar putea fi în beneficiul Moscovei în ceea ce privește Ucraina. Însă atacul său asupra Iranului a făcut ca mulți să îl considere acum o amenințare crescândă pentru Rusia însăși și să se întrebe dacă liderul american este într-adevăr omul pragmatic, potențial pro-Moscova, gata să facă afaceri în realpolitik, așa cum credeau ei, notează Reuters.

Unii dintre cei mai agresivi cer public ca Moscova să renunțe la negocierile de pace cu Ucraina mediate de SUA și să intensifice luptele în această țară, argumentând că negocierile nucleare dintre SUA și Iran, care au precedat războiul aerian SUA - Israel, au fost o manevră cinică care a demonstrat că Washingtonul nu este de încredere.

„Statele Unite ale Americii, lipsite de principii, reprezintă o amenințare pentru întreaga lume”, a declarat magnatul naționalist Konstantin Malofeyev, care este căsătorit cu o înaltă funcționară de la Kremlin. „Acestea sunt Statele Unite cu care încercăm să negociem în privința Ucrainei. Da, vor o Europă slabă. Dar vor și o Rusie slabă.”

Boris Rozhin, un influent blogger de război cunoscut sub pseudonimul „Colonel Cassad” și care are aproape 800.000 de urmăritori pe aplicația Telegram, a declarat că Trump este un monstru, înnebunit de impunitate.

„A te baza serios pe orice acord sau înțelegere cu el (monstrul) este fie o prostie, fie trădare”, a opinat Rozhin.

Iar Andrei Sidorov, un academician proeminent, a mers mai departe, declarând la televiziunea de stat că Trump era „un om periculos” și că regretă faptul că președintele SUA a supraviețuit unei tentative de asasinat în iulie 2024, înainte de a fi reales mai târziu în acel an.

„Acum înțelegem cine conduce lumea”, a spus Sidorov. „Dacă ne uităm la ceea ce face Trump în prezent, pas cu pas, practic nimeni nu este în măsură să-l oprească. Să fim sinceri – Rusia este împotmolită în Ucraina. Practic, tot ce facem acum este să ne ocupăm de problema ucraineană. (Iar) principalul nostru adversar (SUA) acționează ca intermediar în aceste negocieri”.

Kremlinul, care încă speră că Trump va putea contribui la încheierea războiului din Ucraina în condițiile sale și va supraveghea o apropiere mai amplă și mai profitabilă între SUA și Rusia, a condamnat acțiunile SUA ca fiind „agresiune neprovocată”. Cu toate acestea, a evitat să-l critice personal pe Trump și nu a oferit Iranului niciun ajutor material tangibil în afară de sprijinul diplomatic.

De asemenea, a declarat că este în interesul său să continue negocierile de pace privind Ucraina, chiar dacă evenimentele din Iran creează incertitudine cu privire la data și locul următoarei runde de negocieri.

Declarația Kremlinului privind Ucraina a fost un semnal că, cel puțin pentru moment, va continua să încerce să mențină un echilibru delicat, păstrând relații suficient de bune cu Trump pentru a-l menține implicat în problema Ucrainei, dar criticând în același timp politicile sale cu care nu este de acord.

Analiștii ruși și occidentali nu cred că Moscova, care a importat, rafinat și apoi a început să producă propriile drone proiectate de Iran, poate face prea multe pentru a ajuta Teheranul în această etapă.

Unii văd și o posibilă parte pozitivă pentru Rusia în urma evenimentelor din Iran. Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin, a ridicat posibilitatea ca creșterea prețurilor petrolului – care încă nu au crescut atât de mult cât are nevoie Moscova pentru a-și echilibra bugetul – să ajute bugetul de stat, care se află sub presiune, în timp ce reducerile la petrolul rusesc vândut țărilor precum China și India ar putea scădea.

Ucraina ar putea primi, de asemenea, mai puține livrări de arme și muniții din SUA, rachetele de apărare aeriană fiind trimise în schimb statelor din Golf, și mai puțină atenție și sprijin din partea SUA în general, dacă conflictul din Orientul Mijlociu va continua pentru o perioadă de timp, au sugerat unii analiști ruși.

Retorica dură a celor mai agresivi reflectă însă o neliniște reală în rândul establishmentului politic și de securitate al Rusiei. Aceștia consideră că un președinte american din ce în ce mai agresiv slăbește influența Moscovei pe scena mondială, într-un moment în care Rusia este blocată în Ucraina și incapabilă să-și protejeze propriile interese în același mod în care o făcea odinioară Uniunea Sovietică.

Liderul american, spun aceștia, elimină sistematic aliații Rusiei. Ei indică soarta lui Bashar al-Assad din Siria, care a fost răsturnat în decembrie 2024 de forțele de opoziție al căror lider a fost ulterior sărbătorit de Trump la Casa Albă; a lui Nicolas Maduro din Venezuela, care a fost capturat sub amenințarea armelor de către forțele americane în ianuarie; și a ayatollahului iranian Ali Khamenei, care a fost asasinat în weekend în urma unor atacuri comune ale SUA și Israelului.

Soarta aliatului de lungă durată Cuba, care se află și ea în vizorul Washingtonului, este un alt motiv de îngrijorare pentru ei.

Criticii lui Trump îl acuză că este prea indulgent cu Moscova și că a făcut o greșeală când l-a invitat pe Putin la summitul din Alaska de anul trecut, dar unii radicali ruși sunt atât de speriați de eliminarea de către Trump a unor aliați importanți ai Moscovei, încât se tem că într-o zi acesta își va îndrepta atenția către Rusia, lucru pe care nu l-a indicat niciodată că ar fi în agenda sa.

„Dacă Iranul rezistă, totul ar putea lua o altă turnură. Dacă se prăbușește, noi vom fi următorii”, le-a spus adepților săi filozoful ultranaționalist și ideologul radical Aleksandr Dughin, care îl considera cândva pe Trump o mare speranță pentru Rusia.

„Când Trump era fidel ideologiei MAGA originale, aveam puncte comune. Pe măsură ce Trump s-a distanțat rapid de MAGA și s-a apropiat de neoconservatori, acele puncte comune au dispărut rapid. Este mai bine să nu avem nimic de-a face cu Trump așa cum este astăzi”, a spus Dughin.

Citește și:

De ce uciderea lui Khamenei i-a adâncit paranoia lui Putin și l-a atins acolo îl unde doare mai tare

Ziua în care Rusia și-a trădat încă un aliat: cum a fost abandonat Iranul în fața atacurilor americano-israeliene

Editor : A.M.G.