Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) afirmă că serviciile secrete ucrainene ar fi păcălit cinci femei în vârstă să renunțe la economiile lor de-o viață și le-au constrâns să pregătească atacuri asupra soldaților ruși. Se pare că planul presupunea ca acestea să livreze explozibili camuflați, care le-ar fi ucis și pe ele însele în momentul detonării, scriu jurnaliștii Meduza.

Într-o declarație publicată pe site-ul agenției, FSB susține că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), agenția de informații militare (HUR) și „grupurile naționaliste ucrainene” au contactat femeile în vârstă din Rusia prin Telegram și WhatsApp. Se presupune că le-au golit conturile bancare și le-au luat banii obținuți din vânzarea forțată a caselor lor.

Prezentându-se ca oficiali ai FSB din Rusia, ai Ministerului de Interne, ai Comitetului de Investigații și ai altor agenții de stat, autorii ar fi folosit „terminologie oficială” și o combinație de tactici de intimidare pentru a le determina pe femei să coopereze.

Sub „presiune psihologică” și în speranța de a-și recupera economiile, femeile ar fi fost însărcinate să monitorizeze locuințele militare și zonele de parcare, să depoziteze explozibili și să „vizeze direct soldații ruși”.

„Serviciile de informații ucrainene au planificat ca femeile să livreze personal dispozitive explozive improvizate, deghizate în obiecte de uz cotidian, membrilor serviciului militar. Detonațiile ar fi ucis și curierii înșiși, folosindu-i efectiv ca așa-numite «bombe umane»”, a declarat FSB.

Agenția a declarat că au fost deschise dosare penale pentru tentativă de terorism și deținere ilegală de explozibili. Nu a precizat însă dacă femeile se află în arest, dar publicația independentă Mediazona notează că într-un videoclip difuzat de FSB se observă cum ofițerii vorbesc cu femeile, iar două dintre ele sunt conduse de către bărbați mascați.

