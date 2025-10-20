Live TV

Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul. ISW: „Vor avea poziții mai avantajoase pentru atacuri”

Data publicării:
vladimir putin - octombrie 2025
Foto: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Trecerea întregului teritoriu al Donbasului sub controlul Rusiei, așa cum dorește președintele rus Vladimir Putin, ar putea crea pentru ruși condițiile necesare pentru reluarea ostilităților și a atacurilor asupra Ucrainei din poziții mai avantajoase, la momentul potrivit pentru aceștia, relatează Focus.ua.

Vladimir Putin i-ar fi spus președintelui american Donald Trump că este dispus să redea Ucrainei părțile ocupate din două regiuni — Zaporojie și Herson. În schimb, liderul de la Kremlin a cerut din nou să preia controlul asupra întregului teritoriu al Donbasului. 

Conform sursei citate, Kremlinul nu avansează această idee fără motiv. Un raport al Institutului american Pentru Studiul Războiului (ISW) a explicat care sunt obiectivele urmărit de ruși.

Conform analiștilor, în ciuda informațiilor despre noile propuneri ale lui Putin, publicate în WP, condițiile exacte ale liderului de la Kremlin rămân neclare.

„Poate că Putin se referea la părțile din regiunile Zaporojie și Herson controlate de Ucraina, pe care Rusia le-a anexat ilegal, dar nu le ocupă”, a notat ISW.

În luna august a acestui an, liderul rus a avansat ideea transferării regiunii Donețk sub controlul Rusiei în schimbul încetării focului. Ca și până acum, analiștii ISW sunt de părere că Rusia va obține un avantaj disproporționat în cazul în care Ucraina va accepta aceste condiții.

„Regiunea Donețk găzduiește un teritoriu de importanță strategică pentru baza defensivă și industrială (OPB) a Ucrainei, inclusiv centura fortificată – principala linie de apărare a Ucrainei în regiunea Donețk din 2014, pe care Ucraina a transformat-o într-un important centru logistic și industrial-defensiv”, au explicat analiștii.

Totodată, astfel de cereri sunt formulate deoarece armata rusă nu are capacitatea de a cuceri întreg teritoriul Donbasului prin propriile forțe. Având în vedere ritmul actual de avansare al rușilor pe front, ISW estimează că vor fi necesari cel puțin încă câțiva ani pentru atingerea unor astfel de obiective.

Analistii consideră că Rusia, după ce va obține întregul teritoriu al Donbasului, va avea o serie de avantaje. În special, rușii vor avea următoarele oportunități:

  • Cucerirea Donbasului va permite armatei ruse să evite un război „lung și sângeros”. Rușii vor avea posibilitatea să continue acțiunile militare în adâncul teritoriului ucrainean, din noi poziții pe front, care se vor întinde de-a lungul graniței regiunii Donețk.
  • Forțele armate ale lui Vladimir Putin vor obține poziții mai avantajoase pentru atacurile asupra regiunilor Dnipropetrovsk, Zaporijie și partea de sud a regiunii Harkov;
  • Forțele armate ale Federației Ruse vor beneficia de condiții mai favorabile pentru continuarea ofensivei în estul regiunii Harkov — avansarea peste râul Oskil și apropierea de orașul Izium;
  • rușii vor avea posibilitatea de a alege între mai multe operațiuni ofensive pe front, care pot fi realizate și care se completează reciproc.

Operațiunile ofensive ale rușilor vor avea mai multe posibilități, în special în absența garanțiilor că Rusia nu va relua agresiunea.

Amintim că președintele american Donald Trump a sugerat că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” regiunii Donbas, în așa fel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei, după ce, potrivit unor surse, l-ar fi presat pe Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, să renunțe la o parte din teritoriu.

„Să fie împărțită așa cum este”, a spus liderul american reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One duminică. „Este împărțită chiar acum”, a spus el, adăugând că se poate „lăsa așa cum este în prezent”.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr flavia grosan
1
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
2
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
Rene Benko
3
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
"Telenovela" se apropie de final! Florinel Coman așteaptă transferul
Digi Sport
"Telenovela" se apropie de final! Florinel Coman așteaptă transferul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ali Hosseini Khamenei is an Iranian cleric and politician who has served as the second supreme leader of Iran since 1989.
„Toamna ayatollahilor”. Scenariile schimbării în Iran: de la „o nouă...
ciobanesc romanesc de bucovina
Câini de lucru din România, la căutare în Italia. Ciobănescul...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Un cutremur de magnitudine 3,3 a avut loc luni dimineață în zona...
Russian soldiers fighting in Ukraine receive new vehicles in Rostov-on-Don
„Testul permanent al Rusiei” ține Europa în șah. Cum își împarte...
Ultimele știri
Miniștrii de externe ai UE discută astăzi la Luxemburg despre războiul din Ucraina. La Consiliul Afaceri Externe participă și Oana Țoiu
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA
Târg de Oferte de Formare, organizat în București, la Biblioteca Națională: cui este dedicat evenimentul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Militari în uniformă în fața unei clădiri cu geamurile sparte
Doi morți după un atac cu dronă în regiunea rusă Belgorod
Donald Trump
Divizarea regiunii Donbas, cheia încetării războiului din Ucraina. Donald Trump: „Frontul să se oprească la linia de luptă”
White House Press Secretary Karoline Leavitt holds a press briefing at the White House in Washington
Donald Trump și poporul american își pierd răbdarea în legătură cu războiul din Ucraina, afirmă Casa Albă
volodimir zelenski casa alba
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să fie mai dur cu Putin şi se declară pregătit să participe la întâlnirea de la Budapesta
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House, WASHINGTON, United States - 28 Feb 2025
Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile lui Vladimir Putin, altfel Rusia „ar putea distruge” Ucraina (FT)
Partenerii noștri
Pe Roz
"Picioarele astea trebuie scoase mai des la vedere!" Amy Schumer, în rochie mini, și-a arătat noua siluetă...
Cancan
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Fanatik.ro
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare
Adevărul
Virginia Giuffre a mărturisit că a fost violată de un „prim-ministru cunoscut” pe insula lui Epstein. „Am...
Playtech
Care este banda pe care trebuie să stea maşina pentru a întoarce corect în sensul giratoriu?
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, sărutat pasional pe covorul roșu. Cei doi sunt împreună de peste...
Adevarul
Poate fi tras la răspundere administratorul blocului care a explodat în Rahova? Ce obligații are, potrivit...
Newsweek
Pensiile încep să se vireze cu 2 zile întârziere în noiembrie. Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu