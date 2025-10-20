Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul. ISW: „Vor avea poziții mai avantajoase pentru atacuri”

Trecerea întregului teritoriu al Donbasului sub controlul Rusiei, așa cum dorește președintele rus Vladimir Putin, ar putea crea pentru ruși condițiile necesare pentru reluarea ostilităților și a atacurilor asupra Ucrainei din poziții mai avantajoase, la momentul potrivit pentru aceștia, relatează Focus.ua.

Vladimir Putin i-ar fi spus președintelui american Donald Trump că este dispus să redea Ucrainei părțile ocupate din două regiuni — Zaporojie și Herson. În schimb, liderul de la Kremlin a cerut din nou să preia controlul asupra întregului teritoriu al Donbasului.

Conform sursei citate, Kremlinul nu avansează această idee fără motiv. Un raport al Institutului american Pentru Studiul Războiului (ISW) a explicat care sunt obiectivele urmărit de ruși.

Conform analiștilor, în ciuda informațiilor despre noile propuneri ale lui Putin, publicate în WP, condițiile exacte ale liderului de la Kremlin rămân neclare.

„Poate că Putin se referea la părțile din regiunile Zaporojie și Herson controlate de Ucraina, pe care Rusia le-a anexat ilegal, dar nu le ocupă”, a notat ISW.

În luna august a acestui an, liderul rus a avansat ideea transferării regiunii Donețk sub controlul Rusiei în schimbul încetării focului. Ca și până acum, analiștii ISW sunt de părere că Rusia va obține un avantaj disproporționat în cazul în care Ucraina va accepta aceste condiții.

„Regiunea Donețk găzduiește un teritoriu de importanță strategică pentru baza defensivă și industrială (OPB) a Ucrainei, inclusiv centura fortificată – principala linie de apărare a Ucrainei în regiunea Donețk din 2014, pe care Ucraina a transformat-o într-un important centru logistic și industrial-defensiv”, au explicat analiștii.

Totodată, astfel de cereri sunt formulate deoarece armata rusă nu are capacitatea de a cuceri întreg teritoriul Donbasului prin propriile forțe. Având în vedere ritmul actual de avansare al rușilor pe front, ISW estimează că vor fi necesari cel puțin încă câțiva ani pentru atingerea unor astfel de obiective.

Analistii consideră că Rusia, după ce va obține întregul teritoriu al Donbasului, va avea o serie de avantaje. În special, rușii vor avea următoarele oportunități:

Cucerirea Donbasului va permite armatei ruse să evite un război „lung și sângeros”. Rușii vor avea posibilitatea să continue acțiunile militare în adâncul teritoriului ucrainean, din noi poziții pe front, care se vor întinde de-a lungul graniței regiunii Donețk.

Forțele armate ale lui Vladimir Putin vor obține poziții mai avantajoase pentru atacurile asupra regiunilor Dnipropetrovsk, Zaporijie și partea de sud a regiunii Harkov;

Forțele armate ale Federației Ruse vor beneficia de condiții mai favorabile pentru continuarea ofensivei în estul regiunii Harkov — avansarea peste râul Oskil și apropierea de orașul Izium;

rușii vor avea posibilitatea de a alege între mai multe operațiuni ofensive pe front, care pot fi realizate și care se completează reciproc.

Operațiunile ofensive ale rușilor vor avea mai multe posibilități, în special în absența garanțiilor că Rusia nu va relua agresiunea.

Amintim că președintele american Donald Trump a sugerat că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” regiunii Donbas, în așa fel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei, după ce, potrivit unor surse, l-ar fi presat pe Volodimir Zelenski, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă, să renunțe la o parte din teritoriu.

„Să fie împărțită așa cum este”, a spus liderul american reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One duminică. „Este împărțită chiar acum”, a spus el, adăugând că se poate „lăsa așa cum este în prezent”.

