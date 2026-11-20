Viceministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Riabkov, s-a opus vineri ideii unor garanții de securitate de tip NATO pentru Ucraina și a afirmat că orice formă de „cvasiaderare” a Kievului la alianța militară occidentală este total inacceptabilă pentru Moscova, au relatat mass-media de stat ruse, conform Reuters.

Riabkov a făcut aceste declarații la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a afirmat, în urma summitului de la Berlin, că problema aderării Ucrainei la NATO ar trebui redeschisă.

Jared Kushner, negociatorul american pentru pace, a declarat, la același eveniment, că el și colegul său, negociatorul Steve Witkoff, „au reușit să-i convingă pe ruși că orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5”.

Aceasta este o referire la clauza-cheie privind apărarea colectivă a alianței, care consideră că un atac asupra unui membru reprezintă un atac asupra tuturor și obligă ceilalți membri ai Alianței să contribuie la restabilirea ordinii.

„Aș dori să spun că până și ideea unei formule pentru o cvasiaderare a Ucrainei la NATO, precum și căutarea unui fel de – între ghilimele – «soluție creativă» în acest domeniu, reprezintă o opțiune inacceptabilă pentru noi. Discutăm despre garanțiile de securitate în primul rând din perspectiva asigurării securității propriei noastre țări”, a declarat adjunctul lui Serghei Lavrov, potrivit agenției de știri Interfax, după ce a fost întrebat dacă garanțiile de tipul articolului 5 din Tratatul NATO pentru Ucraina ar fi acceptabile pentru Rusia.

„În ceea ce privește Ucraina, să recunoască caracterul irevocabil al cererii noastre ca acest stat să nu adere la NATO. Când se va întâmpla acest lucru, cred că problema garanțiilor de securitate va putea fi discutată într-un fel sau altul”, a mai adăugat Riabkov, potrivit surselor citate.

Riabkov a confirmat, de asemenea, că se lucrează la organizarea unei posibile vizite la Moscova a unor reprezentanți din Marea Britanie, Germania și Franța. Președintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia a propus ca reprezentanții europeni să vină la Moscova pentru a-și clarifica poziția cu privire la negocierile de pace privind Ucraina, înainte de a se decide formatul discuțiilor viitoare.

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Editor : A.M.G.