Video Adolescentă de 18 ani reținută de poliție, în Sankt Petersburg, pentru că a interpretat un cântec anti-Putin

Data publicării:
Poliție Rusia
Polițiști Rusia. Foto: Profimedia

Poliția din Sankt Petersburg a reținut-o miercuri pe cântăreața Diana Loginova, în vârstă de 18 ani, după ce aceasta a interpretat un cântec de protest celebru, care cere răsturnarea președintelui rus Vladimir Putin, au relatat mass-media locale, citate de Kyiv Independent.

Loginova și colegii ei din trupa Stoptime au fost filmați la începutul acestei săptămâni interpretând „Swan Lake Cooperative”, un cântec al rapperului rus Noize MC. Imaginile video ale interpretării lor arată mulțimea cântând împreună cu ei.

Noize MC a fost etichetat drept „agent străin” de către guvernul rus în noiembrie 2022 și trăiește în exil de la începutul războiului pe scară largă.

Piesa sa „Swan Lake Cooperative” a fost etichetată drept „extremistă” în primăvara anului 2025, Parchetul din Sankt Petersburg susținând că „reprezintă o amenințare pentru sănătatea copiilor” și „încurajează atitudini negative față de oficialii guvernamentali, în special față de președintele Rusiei și susținătorii săi”.

Trupa Stoptime a interpretat anterior cântece ale altor artiști etichetați drept „agenți străini” de către guvernul rus. Astfel de acțiuni publice au devenit din ce în ce mai riscante în Rusia, pe măsură ce autoritățile intensifică represiunea împotriva disidenților în contextul războiului pe scară largă din Ucraina.

Potrivit mass-media locale Fontanka, bateristul și chitaristul trupei Stoptime au fost, de asemenea, interogați, dar ulterior eliberați de poliție.

Loginova, cunoscută și sub numele de scenă Naoko, va fi probabil acuzată de „discreditarea” forțelor armate ruse și de organizarea unui eveniment neautorizat într-un loc public, fapt pentru care ar putea fi reținută până la 15 zile, arată presa ucraineană.

Stoptime nu a comunicat nicio informație pe canalul său Telegram cu privire la starea lui Loginova, ci doar că spectacolul programat pentru 14 octombrie a fost anulat. Cu toate acestea, trupa a scris pe 14 octombrie că intenționează să înceteze temporar să mai comunice în avans locațiile stradale ale concertelor sale, din motive de securitate.

