Adolescenta rusă care a cântat piese anti-Putin în Sankt Petersburg a fugit din țară după ce a fost arestată de trei ori

Data actualizării: Data publicării:
Diana Loginova
Diana Loginova. Foto Profimedia

Vocalista trupei de stradă Stoptime, Diana Loginova, cunoscută sub pseudonimul „Naoko”, a părăsit Rusia după trei arestări administrative consecutive, transmite publicația Meduza.

Membrii formaţiei „Stoptime” (pe lângă Diana Loghinova) – Vladislav Leontiev (tobe) şi Alexandr Orlov (chitară) – au fost, de asemenea, arestaţi după interpretarea pieselor interzise în Rusia.

Potrivit Meduza, Aleksandr Orlov a părăsit și el Rusia, împreună cu vocalista.

Meduza scrie că Naoko și Orlov au fost eliberați, după ce au petrecut în centrul de detenție specială mai bine de o lună.

„Ambii trebuiau să fie eliberați în noaptea de 23 noiembrie, însă jurnaliștii care îi așteptau au văzut doar mașini ieșind din centrul de detenție. Poliția i-a luat intenționat pe muzicieni și i-a dus într-un alt raion, pentru ca jurnaliștii să nu pună întrebări”, scrie Meduza.

Avocata lui Naoko, Maria Zîrianova, a cerut să nu fie deranjați temporar muzicienii, afirmând că aceștia sunt în siguranță și că în curând vor face singuri declarații.

Amintim, la mijlocul lunii octombrie, trei membri ai trupei Stoptime, care interpreta cântece ale „agenților străini”, au fost reținuți și plasați sub arest administrativ, fiind acuzați de organizarea unei adunări masive de cetățeni într-un loc public.

De atunci, Naoko și chitaristul trupei, Aleksandr Orlov, nu au mai ieșit din centrul special de detenție — în ziua eliberării erau din nou judecați și primeau noi zile de arest. Pe 10 noiembrie, ambii au primit câte 13 zile de arest.

Diana Loghinova a fost reținută în Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă de Noize MC, care critică regimul rus. Curtea a pronunţat o pedeapsă de 13 zile de detenţie administrativă, acuzând-o de „discreditarea armatei ruse”. Instanța a amendat-o pe Diana Loghinova cu 30 de mii de ruble (circa 300 de euro). Aceasta însă nu a fost eliberată, ci încătușată în sala de judecată. Unul dintre polițiști le-a spus jurnaliștilor veniți la proces că Naoko este „reținută procedural”, fără a oferi alte detalii.

Editor : A.R.

